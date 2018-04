“Accordo con i 5 Stelle senza Fi” | così Salvini scaricherà Berlusconi  

Governo - Orfini (Pd) : “Accordo con M5s? Discussione complicata”. Ritorno al voto? “Ipotesi concreta” : Terminato l’incontro tra la delegazione del Partito Democratico ed il presidente della Camera Roberto Fico, incaricato per verificare la possibilità di un’intesa tra M5S e dem, dopo il segretario reggente Maurizio Martina anche il presidente dem, Matteo Orfini rientra alla sede nazionale del partito: “E’ una Discussione seria e complicata, ora riportiamo la Discussione all’interno della Direzione nazionale e li ci ...

Moretti (Pd) : “Accordo con M5s? No - ci hanno definito ‘male assoluto'”. Scontro con Damilano - Giannini - Belpietro : “Accordo Pd-M5s? E’ assolutamente improbabile. Alla direzione voterò no, perché i programmi sono troppo diversi. La politica e soprattutto un governo, se si è seri, lo si fanno sulla base dei contenuti”. Lo annuncia a Dimartedì (La7) la consigliera regionale dem del Veneto, Alessandra Moretti, che si rende protagonista di un accesso Scontro coi giornalisti Massimo Giannini, Marco Damilano e Maurizio Belpietro. L’ex ...

Governo - Morani (Pd) : “Accordo con M5s? Io dico no. Non contano insulti ‘piddioti mafiosi zozzoni’ ma programmi” : “Accordo con M5s? Io non ho dubbi nel dire no, ne sono convinta nel profondo, ma per ragioni riguardanti i programmi, non per i loro insulti, che restano una questione personale”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dalla deputata Pd, Alessia Morani, che spiega: “Ad esempio, sull’emergenza Ilva ieri si è consumata in Europa una cosa gravissima: il M5S ha presentato un atto con cui chiedeva la ...

Governo - il renziano Verducci : “Accordo con M5s? Voterò no. Due forze incompatibili non possono stare insieme” : “Io non penso non credo ci siano le condizioni per un accordo con il M5s”. Il senatore renziamo Francesco Verducci lascia la sede de ‘Il Nazareno’ poco dopo Matteo Orfini (che però esce in auto, dopo aver affidato la sua contrarietà a un eventuale accordo per formare il Governo con il M5S ai social). “Noi abbiamo un mandato che è quella dell’ultima direzione nazionale, che prevede che il Pd stia ...

Governo - Gozi (Pd) : “Accordo con M5s? Voterò no. Non vedo novità per la formazione di un esecutivo con loro” : “Se si voterà nella prossima direzione nazionale per un accordo con il M5S io Voterò no”. Uno dei primi a opporsi alle aperture di Maurizio Martina e all’ipotesi di accordo per la formazione del Governo tra M5s e Partito democratico è il renzianissimo Sandro Gozzi, esponente dem e attuale sottosegretario agli Affari europei. “Io a oggi non vedo novità per la formazione di un Governo con loro, se ci fossero cambiamenti ...

Pd : “Accordo con M5S? Rispetteremo le decisioni del presidente Mattarella” : Il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, non apre nettamente al Movimento 5 Stelle, ma ha dichiarato che il partito si rimetterà alle decisioni del presidente della Repubblica: "Adesso noi dobbiamo fare una cosa: aspettare le indicazioni del presidente Mattarella e capire quale sarà lo scenario da lunedì. Noi vogliamo essere assolutamente rispettosi di questo passaggio che il presidente sta facendo".Continua a leggere

Governo - Cuperlo (Pd) : “Accordo con M5S? Se Di Maio ci vede come la Lega è dura” : “Ascolto Di Maio che ripete o io o nessuno, subito dopo aggiunge che è pronto a un accordo o con la Lega o con il Pd e a questo punto dire questa e quella pari sono non è la premessa migliore per una riflessione comune che non vedo all’orizzonte”. Gianni Cuperlo in un incontro avvenuto stamattina a Milano ha detto la sua sul possibile accordo con il M5S. Cuperlo si è poi soffermato sulla sentenza della trattativa Stato-Mafia. ...

Governo - Sala : “Accordo con M5s? Auspico di sì. Il Pd parla troppo a sé stesso - bisogna guardare al futuro” : “Auspico di sì. Su alcuni principi fondamentali bisogna intendersi. Tra reddito di cittadinanza e il nostro welfare solidale è chiaro che il modello giusto sia il nostro, però bisogna parlare con tutti”. Con queste parole il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha risposto a chi gli ha chiesto se vede di buon occhio un possibile accordo con il M5S. Sala ha poi detto la sua sul modello segretario del partito-leader. “Non è il ...

Governo - consultazioni Casellati – Diretta – Salvini : “Accordo con il M5s è fare partire il dialogo sulle cose da fare” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui al capo dello Stato. Le premesse non sembrano positive: ...

Di Maio : “Accordo con il centrodestra? Farebbe il male del Paese”. Salvini : “M5S si sforzi un po’” : Prosegue la situazione di stallo istituzionale: Di Maio rifiuta categoricamente qualsiasi dialogo con il centrodestra unito e ribadisce di voler parlare solamente con la Lega, o in alternativa con il Pd, mentre Salvini sembra non aver alcuna intenzione di rinnegare il leader di Forza Italia.Continua a leggere

Consultazioni – diretta. Gelmini : “Accordo se M5s riconosce Berlusconi”. I grillini : “Mai con lui”. Siria diventa primo punto : Uscire dallo stallo politico e avere un governo nel pieno delle sue funzioni per affrontare la crisi Siriana. E prima del prossimo Consiglio europeo previsto per fine giugno. E’ iniziato il secondo giro di Consultazioni al Quirinale e nel pomeriggio sono attese le delegazioni di Pd, centrodestra e M5s. Sul tavolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ci sono solo i problemi nazionali, ma anche le questioni ...

Governo - Tajani : “Accordo con M5s? Solo se si scusa. È stato arrogante con noi. Di Maio porti rispetto” : “Governo centrodestra-M5s? Se i 5 Stelle fanno una precipitosa marcia indietro e si scusano per quello che hanno detto sul nostro conto, se ne parlerà. Non c’è rancore, mica dobbiamo fare le vacanze insieme. Se l’accordo sarà tra Lega e M5s, noi di Forza Italia saremo all’opposizione”. Sono le parole del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ospite de L’Aria che Tira (La7). ...

Governo - Salvini 'molla' Berlusconi per Di Maio?/ Consultazioni - Toti : "Accordo con M5s per evitare elezioni" : Governo, Salvini molla Berlusconi per Di Maio? Consultazioni e scenari: Toti spacca il Centrodestra, "ci vuole accordo per M5s, elezioni nefaste". Casaleggio e Pd, le prossime mosse