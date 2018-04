Abuso di alcol a Como SIRENE DI NOTTE

Il Mini Me di Austin Powers ricoverato per Abuso di alcol/ Ha tentato il suicidio il 49enne attore americano : Il Mini Me di Austin Powers ricoverato per abuso di alcol: ha tentato il suicidio il 49enne attore americano. Di nuovo in ospedale per alcol l’attore affetto da nanismo(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 14:09:00 GMT)

A 14 anni rischia la vita per l'Abuso di alcol. In Italia è allarme binge-drinking : casi in aumento : rischiare la vita a 14 anni per l'abuso di alcol. L'ultimo caso ha riguardato un ragazzino della provincia di Alessandria, portato in ospedale al limite del coma etilico dopo avere bevuto abbondanti ...