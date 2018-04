Abba | una reunion 35 anni dopo | in arrivo due nuove canzoni

Abbagliato dal sole - travolge con l’auto una ragazzina di 14 anni che attraversa la strada : L'incidente nel pomeriggio di ieri in provincia di Ancona. La giovane trasportata in codice rosso a Torrette, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita; l’automobilista ha spiegato di non averla proprio vista a causa del sole.Continua a leggere

Napoli - Maradona : 'Scudetto? Speriamo che la fortuna Abbandoni la Juve' : TORINO - 'Speriamo che la fortuna abbandoni la Juve, i giocatori del Napoli stanno giocando meglio, hanno coraggio e non devono far andare via i bianconeri'. Così Diego Armando Maradona commenta la ...

Donna muore di aneurisma all'aorta addominale/ Roma - Daniela SAbbatini : Ordine dei Medici chiede una relazione : Donna muore di aneurisma all'aorta addominale, Roma: una 49enne perde la vita per un tragico errore dei Medici che le avevano diagnosticato una lombosciatalgia dimettendola.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:11:00 GMT)

Melpignano : la minoranza si sente offesa e Abbandona l'aula durante il Consiglio comunale : La presenza della diretta streaming che abbiamo chiesto da quasi un anno e che ancora attendiamo, forse, avrebbe portato il sindaco Ivan Stomeo ad avere un atteggiamento più adeguato al ruolo che ...

Il tribunale accoglie il ricorso : torna a casa Milo - il cane accusato di Abbaiare troppo : ROMA - Domani mattina il cane Milo, per il quale oltre 240 mila persone avevano firmato una petizione lanciata sui social, lascerà il canile dove era stato rinchiuso il 22 marzo scorso e potrà tornare ...

Neonata Abbandonata in una fogna e assalita da una colonia di formiche Video : La storia incredibile che stiamo per raccontare arriva da Porth Elizabeth in Sud Africa, dove una Neonata è stata abbandonata [Video] in una fogna ed è stata ritrovata attorniata da una colonia di formiche rosse. La bambina di poche ore di vita è salva per miracolo, grazie all'intervento di una passante che ha sentito degli strani lamenti provenire dalle fognature e ha deciso di chiedere aiuto ai passanti e agli automobilisti. Una tranquilla ...

AR : Abbattuta lince feritasi nella fuga da una trappola : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

“Gravissimo”. Isola dei famosi choc. Dopo l’Abbandono improvviso di Franco Terlizzi - il pubblico ha iniziato a dubitare della sincerità di Alessia Marcuzzi. Ora - come una doccia gelida - viene svelato in diretta il vero motivo per cui l’ex pugile se ne è andato. Perché l’hanno tenuto segreto? : Una nuova voce “pesante” sull’Isola dei famosi torna a far tremare il reality. Tutto quello è successo nella tredicesima edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi, evidentemente, non è bastato. Non il canna-gate, non le discussioni feroci tra i naufraghi, non gli insulti, non gli abbandoni dell’ultimo minuto, non il fango che Striscia continua a gettare sul reality, neanche le “sbroccate” di Alessia Marcuzzi (in trasmissione contro Eva ...

Prendersi una vacanza da Facebook Abbassa lo stress - ma rende meno soddisfatti - : Astenersi da Facebook per 5 giorni diminuirebbe i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, ma farebbe calare anche la percezione di benessere generale

