A Beautiful Day | Joaquin Phoenix | “Ho recitato con i tamburi nel cervello”

(Di venerdì 27 aprile 2018) “Non fare agli altri quello non vorresti fosse fatto a te e segui sempre la tua ‘cazzo’ di verità”. Così parlavano i signorial figliolomentre cercavano di impartirgli una certa educazione. Fortunatamente il divo poi si corregge scherzando: “La parolaccia l’ho aggiunta io, volevo rendervi l’idea di come fosse a casa mia”. Organico e fuori norma come da sempre ci ha abituato ai vari incontri stampa,arriva in Italia promuovendo ADay (You Were Never Really Here) di Lynne Ramsay che gli ha meritato il premio come miglior attore a Cannes. Di insolito ottimo umore, l’attore americano non ha nascosto di aver amato questo dramma estremo, peraltro vincitore anche per la miglior sceneggiatura sempre sulla Croisette. Il suo Joe è un protagonista non solo assoluto ma decisamente ingombrante a se stesso: ex agente FBI e marine, vive con la madre anziana ...