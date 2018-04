A Beautiful Day Incontro con Lynne Ramsay e Joaquin Phoenix

A Beautiful Day - Joaquin Phoenix : “Ho recitato con i tamburi nel cervello” : “Non fare agli altri quello non vorresti fosse fatto a te e segui sempre la tua ‘cazzo’ di verità”. Così parlavano i signori Phoenix al figliolo Joaquin mentre cercavano di impartirgli una certa educazione. Fortunatamente il divo poi si corregge scherzando: “La parolaccia l’ho aggiunta io, volevo rendervi l’idea di come fosse a casa mia”. Organico e fuori norma come da sempre ci ha abituato ai vari incontri stampa, Joaquin Phoenix arriva in ...

Lynne Ramsay e Joaquin Phoenix a Roma per presentare A Beautiful day : La regista Lynne Ramsay farà tappa nella Capitale, domani 27 aprile, per presentare A beautiful day insieme al protagonista, Joaquin Phoenix . Con questo film entrambi hanno vinto a Cannes, ...

A Beautiful Day - 2018 - : Quello di Joe è un universo di bambini perduti cresciuti alla mercè degli orchi e spesso diventati come loro, un mondo in cui l'uomo si muove come un giustiziere, cercando di rattoppare la sua vita ...