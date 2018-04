69 anni fa la strage di Superga | il 4 maggio la Mole sarà color granata

Bangladesh : 5 anni da strage Rana Plaza senza giustizia : Si trattò del più grave incidente in termine di vittime mai registrato al mondo nell'ambito dell'industria tessile, che mise in luce le precarie condizioni di lavoro e lo sfruttamento del personale ...

Toronto - furgone travolge gruppo di pedoni. Dieci morti e 25 feriti. Uno studente di 25 anni l'autore della strage : NEW YORK - Un furgone è piombato su una decina di pedoni a Toronto, metropoli del Canada. Tragico il bilancio: Dieci morti e 25 feriti. l'autore della strage, arrestato, è...

Terrorismo - 30 anni strage Calata S.Marco : ANSA, - NAPOLI, 14 APR - Ricorre oggi il trentesimo anniversario della strage di Calata San Marco , cinque morti e una ventina di feriti, , una stradina adiacente a piazza Municipio a Napoli. Una Ford ...

Strage in tangenziale - muoiono padre - madre e figlio di due anni. Inutile la corsa in ospedale : Tragedia, questa mattina, in Puglia. Tre persone, padre, madre e il loro figlio piccolo sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina nei pressi di Foggia: si tratta di Sebastiano ...

Strage in tangenziale - muoiono padre - madre e figlioletto di due anni. Inutile la corsa in ospedale : Tragedia, questa mattina, in Puglia. Tre persone, padre, madre e il loro figlio piccolo sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina nei pressi di Foggia: si tratta di Sebastiano ...

“Non sono stati loro”. Rosa e Olindo - il colpo di scena. A 12 anni dalla strage di Erba - arrivano dichiarazioni choc. E a parlare è proprio lui : “Vi spiego tutto io” : strage di Erba. Clamoroso colpo di scena. A 7 anni dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha punito con l’ergastolo Rosa Bazzi e Olindo Romano per l’omicidio di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk, della madre di lei Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini con il suo cane ecco le parole di Azouz Marzouk, il marito di Raffaella che l’11 dicembre del 2006 vide la sua vita andare in frantumi . E sono parole ...

“Tutti morti”. Strage di giovani sulla strada. Il bilancio dello schianto è di quatto vittime. Avevano tra i 28 e i 32 anni : Ancora sangue sulle strade italiane. E a perdere la vita sono di nuovo dei giovanissimi. Il pesantissimo bilancio parla di quattro persone, di età compresa tra i 28 ed i 33 anni, morte in un incidente stradale avvenuto in Basilicata, lungo la strada statale Basentana, nei pressi di Pisticci in provincia di Matera. Una strada tristemente nota nella zona, diventata nota negli anni come “strada della morte”, per colpa dei tanti incidenti che ...

Museo Bardo Tunisi - 3 anni fa la strage : Le immagini di quella carneficina fecero subito il giro del mondo. Nell'attentato vennero uccisi dalle forze speciali anche i due attentatori, Yassine Labidi e Jabeur Khachnaoui, addestratisi alle ...

Museo Bardo Tunisi - 3 anni fa la strage : Le immagini di quella carneficina fecero subito il giro del mondo. Nell'attentato vennero uccisi dalle forze speciali anche i due attentatori, Yassine Labidi e Jabeur Khachnaoui, addestratisi alle ...

Museo Bardo Tunisi - 3 anni fa la strage : Le immagini di quella carneficina fecero subito il giro del mondo. Nell'attentato vennero uccisi dalle forze speciali anche i due attentatori, Yassine Labidi e Jabeur Khachnaoui, addestratisi alle ...

Museo Bardo Tunisi - 3 anni fa la strage : Le immagini di quella carneficina fecero subito il giro del mondo. Nell'attentato vennero uccisi dalle forze speciali anche i due attentatori, Yassine Labidi e Jabeur Khachnaoui, addestratisi alle ...

Aldo Moro - strage via Fani/ Il ricordo 40 anni dopo del figlio dell'agente di scorta : "crivellato da 7 colpi" : Aldo Moro, 40 anni fa la strage di Via Fani: inaugurato oggi a Roma un giardino in memoria dei cinque uomini della scorta morti trucidati dai brigatisti.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 18:25:00 GMT)

ALDO MORO - VIA FANI : 40 anni FA LA STRAGE/ Scorta trucidata : "martirio dei cinque uomini non resti vano" : ALDO MORO, 40 ANNI fa la STRAGE di Via FANI: inaugurato oggi a Roma un giardino in memoria dei cinque uomini della Scorta morti trucidati dai brigatisti.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:12:00 GMT)

Quaranta anni fa il rapimento Moro e la strage dei 5 uomini della scorta. Chi erano gli agenti uccisi /Foto : A maggio, il 7, il Teatro Argentina di Roma organizza 'Dedica ad Aldo Moro', una maratona di spettacoli per riflettere sulla tragedia , tra cui 'Corpo di Stato' di e con Marco Baliani e ' Moro: i 55 ...