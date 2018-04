' 40 anni di Ssn | Diritti al Futuro' Incontri della Fondazione Roche

40 anni Ssn - Ricciardi : 'Sua istituzione svolta cruciale' - : 'Per quarant' anni i cittadini hanno guadagnato due mesi di vita l'anno, e hanno avuto un'assistenza farmaceutica che, come in quasi nessun altro Paese al mondo, è stata dispensata a tutte le fasce ...

Sanità - “tempi di attesa per una visita aumentati fino a 27 giorni in tre anni. Ssn soccombe alla concorrenza del privato” : Sempre più lunghi i tempi di attesa per effettuare visite mediche nella Sanità pubblica, con una media di 65 giorni. A fronte dei 7 necessari per essere visitati nel privato. Quanto ai prezzi, nel privato “risultano mediamente abbastanza consistenti, ma in molti casi non molto distanti dal costo del ticket pagato nelle strutture pubbliche e private accreditate”. Risultato: “Il Servizio Sanitario Nazionale continua ad arretrare ...