27 04 2018 - Morti sul lavoro | dato in aumento Uilm Investire nella

Migranti - Oim : nel Mediterraneo 571 morti da inizio 2018 : Dall'inizio del 2018, 571 Migranti e rifugiati hanno perso la vita nel Mediterraneo. Lo ha riferito a Ginevra l'Oim, l'Agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni, sottolineando che dal primo ...

Migranti : Oim - 557 morti nel Mediterraneo da inizio 2018 : GINEVRA - Dall'inizio dell'anno, 557 Migranti hanno perso la vita nel Mediterraneo mentre tentavano di raggiungere l'Europa, secondo le ultime stime rese note oggi a Ginevra dall'Organizzazione ...

MR ROBOT 3/ Anticipazioni dell'11 aprile 2018 : cambi al vertice e morti in arrivo? (finale di stagione) : Mr. ROBOT 3, Anticipazioni dell'11 aprile 2018, su Premium Stories in prima Tv assoluta. Irving riuscirà a rapire Elliot e Darlene, mentre Price ha in ostaggio Angela. (Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 09:18:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora India : autobus in un burrone - tra i morti 27 bambini (9 aprile 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: India, autobus in un burrone. Almeno 30 morti, tra cui 27 bambini. L'incidente è avvenuto nello Stato di Himachal Pradesh (9 aprile 2018).(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 18:27:00 GMT)

ADUNATA trento 2018 * rovereto : venerdì 11 maggio alla Campana dei Caduti avrà luogo la cerimonia ufficiale in ricordo di tutti morti in ... : ... mostre, concerti, spettacoli teatrali e anche una marcia ciclopedonale per coinvolgere non solo gli alpini, ma tutta la cittadinanza. Filo conduttore sarà la Pace. Pace che, come ha ricordato il ...

Incidente stradale/ Matera - scontro frontale sulla strada statale Basentana : quattro morti (4 aprile 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 4 aprile 2018. Matera, scontro frontale sulla strada statale Basentana: quattro morti. Castelverde: finisce fuori strada, morto 21enne(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:21:00 GMT)

Incidenti sul lavoro : 151 morti nel 2018 : ANSA, - ROMA, 1 APR - Con i due morti nel bergamasco, salgono a 151 i lavoratori morti sui luoghi di lavoro nel 2018. Lo si apprende dall'Osservatorio Indipendente di Bologna. Un numero notevolmente ...

Morti sul lavoro - nel 2018 già 151 vittime. In tutto l’anno scorso erano state 632 : Solo nei primi mesi del 2018, in Italia 151 persone sono morte mentre lavoravano. Il numero, pubblicato dall’Osservatorio indipendente di Bologna, è salito dopo che due operai nel bergamasco sono rimasti vittime dell’esplosione di un serbatoio usato per l’essicazione di farine alimentari. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il trend è negativo: i Morti erano stati 113. Se si considera tutto il 2017, sempre secondo ...

Sono già 151 i morti sul lavoro dall’inizio del 2018 : Secondo i dati dall'Osservatorio Indipendente di Bologna nello stesso periodo del 2017 erano stati 113, quello di Treviglio è il terzo incidente dell’anno con morti multiple

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora India : auto contro hotel - crollo provoca almeno 10 morti (1 aprile 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: è morto Luigi De Filippo. India: auto contro hotel, crollo provoca almeno 10 morti. La Juve vola a +4 in classifica. (1 aprile 2018).(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 09:10:00 GMT)

Meningite Sardegna : otto casi e due morti nel 2018 : “Sono otto i casi di Meningite di tipo B accertati da Natale 2017 in Sardegna, di cui due mortali”. Ma non “c’è allarme epidemia“. Lo ha affermato l’assessore della Sanità della Regione sarda, Luigi Arru, nel corso di una conferenza stampa tenuta stamani in Assessorato, a Cagliari, per fare il punto sulla situazione, che comunque vede 4 casi nell’ultima settimana, di cui uno mortale. Arru ha detto che ...

Meningite - in Toscana 3 morti dall’inizio del 2018 : appello per il vaccino : Con l’anziano morto nell’ospedale fiorentino di Torregalli nella notte tra lunedì e martedì, in Toscana salgono a 3 i decessi per Meningite da meningococco C dall’inizio del 2018, su un totale di 5 casi di infezione di cui 4 di tipo C. Nel 2017, su 17 casi di Meningite di cui 9 di tipo C, non si erano registrati decessi. Anche alla luce di questi dati, l’assessore regionale al Diritto alla Salute, Stefania Saccardi, ...

Alluvione nell’Alessandrino - morti e feriti : la peggiore delle simulazioni per “PieMODEX 2018” : L’esercitazione internazionale “PieMODEX 2018” simula il peggiore degli scenari, un’Alluvione con morti e feriti: fino a venerdì nell’Alessandrino circa 150 operatori di Spagna, Repubblica Ceca, Belgio, Lussemburgo, Finlandia e Italia simulano le conseguenze di una piena straordinaria dei fiumi Po, Tanaro e Bormida, con esondazioni, contaminazioni, allagamenti negli impianti chimici industriali. Il tutto si svolge ...

Elezioni 2018 - i Giovani Democratici di Pesaro : “Gli elettori di sinistra non hanno votato Pd? No - sono morti di vecchiaia” : “Non è che gli elettori di sinistra non c’hanno votato, è che sono morti (di vecchiaia)”. È questa, in sintesi, la conclusione a cui sono giunti i Giovani Democratici di Pesaro dopo la pesante sconfitta del Partito Democratico alle Elezioni del 4 marzo. “Il Pd pesarese alla camera durante le politiche del 2013 prese (fonte portale Eligendo) 18.763 voti – scrivono sulla loro pagina Facebook -. Domenica ha preso ...