21enne accoltellata per il cellulare da due stranieri | è in gravi condizioni

Milano - 21enne rapinata e accoltellata in stazione : Milano , ragazza di 21 anni accoltellata vicino a stazione Centrale da due stranieri che volevano rubarle l'iPhone. Nella stessa notte, poco distante, ucciso un bengalese, mentre a Cinisello un 31enne lotta per la vita Segui su affaritaliani.it

Milano - 21enne accoltellata per il telefono Notte di rapine in città : due vittime : La ragazza, che studia alla Cattolica, stava tornando a casa con un’amica intorno alle 21 quando è stata aggredita da due stranieri che le hanno strappato l’iPhone. Uno dei due l’ha ferita all’addome con un coltello: molto spavento, ma non è grave

Milano - 21enne accoltellata per un cellulare : Una ragazza inglese di 21 anni è stata accoltellata la scorsa notte a Milano da due uomini che volevano portarle via lo smartphone. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 3.30 in via Franchino Gaffurio,...