tuttoandroid

: #Xiaomi Mi 5 dà il benvenuto al Face Unlock - TuttoAndroid : #Xiaomi Mi 5 dà il benvenuto al Face Unlock -

(Di giovedì 26 aprile 2018) AncheMi 5 si prepara a ricevere il supporto al. Dopo aver implementato nativamente la modalità di sblocco sulla stragrande maggioranza dei nuovi modelli e dopo averla resa funzionante via software su smartphone come loMi 6 e Mi MIX 2, il brand la rende disponibile anche per il suo vecchio flagship sebbene per ora nella ROM cinese in versione Beta. L'articoloMi 5 dà ilalproviene da TuttoAndroid.