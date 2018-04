Xbox porta nelle casse di Microsoft 2 25 miliardi lo scorso trimestre

Xbox One : l'aggiornamento di aprile porta una modalità a bassa latenza - FreeSync e molto altro : Microsoft sta lanciando un nuovo aggiornamento per Xbox One, il quale sarà incentrato su un migliore supporto audio e video, riporta Theverge.Una delle implementazioni più importanti è il supporto 1440p per Xbox One S e Xbox One X, ciò consentirà ai giocatori di sfruttare al massimo i display QHD (2560 x 1440). Si tratta di una risoluzione popolare tra i giocatori PC, ma che ora mette piede anche su console. Microsoft aggiunge inoltre il ...

Gears of War 2 - Red Dead Redemption e Portal 2 si aggiungono alla lista dei titoli migliorati su Xbox One X : Arrivano ottime notizie per tutti i possessori di Xbox One X, infatti, stando a quanto riportato da Dualshockers, Microsoft ha annunciato che Gears of War 2, Red Dead Redemption, Portal 2, Sonic Generations, Darksiders e Star Wars: The Force Unleashed stanno per aggiungersi alla lista dei giochi potenziati di Xbox One X tramite la retrocompatibilità.Secondo l'annuncio fatto durante il secondo episodio di Inside Xbox, Gears of War 2 gira in 4K ...

Importante aggiornamento di PUBG per Xbox One al 10 aprile : cosa migliora : PUBG in versione Xbox One avrà oggi la patch numero 12 che continua la spinta dello sviluppatore per avere prestazioni migliori sulla console Microsoft (e il mese prossimo arriva anche la seconda mappa). L'obiettivo principale della patch è l'ottimizzazione di vari elementi del gioco per evitare perdite di prestazioni. Ciò include gli effetti particellari generati dai veicoli, come la polvere che sollevano a causa dell'attrito, così come le ...

No Man's Sky su Xbox One entro il 2018 e si prepara all'aggiornamento più importante di sempre per tutte le piattaforme : No Man's Sky è un titolo che fin dal lancio ha fatto discutere non poco e che ha attirato molti appassionati e altrettanti detrattori che per svariati motivi sono rimasti delusi dal lavoro di Hello Games. Oggi la software house annuncia il prossimo grande passo per il proprio titolo: l'arrivo su Xbox One e un corposo aggiornamento per PS4 e PC.Ecco il comunicato ufficiale:Hello Games, il team di sviluppo indipendente britannico, ha annunciato ...