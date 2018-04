World Press Photo 2018 | a Roma gli scatti dei vincitori

Quali fotocamere usano i vincitori del World Press Photo : Se tra i cosiddetti entusiasti si fa tanto parlare di smartphone e mirrorless, Instagram e macchine leggere, tra i professionisti la macchina fotografica d’elezione rimane la cara vecchia reflex. Questo perlomeno è quanto emerge dalle foto vincitrici del World Press Photo, uno dei più importanti premi fotografici al mondo. Figlio di un’organizzazione no profit nata ad Amsterdam nel lontano 1955, il World Press Photo è un concorso ...

World Press Photo - ecco perché questa è la foto dell’anno : Il fotografo venezuelano Ronaldo Schemidt ha vinto il World Press Photo, il concorso di fotogiornalismo più importante al mondo e organizzato dal 1955. L’immagine premiata ad Amsterdam il 12 aprile, prende il suo nome dalle proteste che hanno scosso il Venezuela contro il presidente Nicolas Maduro, accusato di avere trasformato il Paese in una dittatura piegandolo a una disastrosa crisi economica, nei mesi scorsi: «Venezuela Crisis». Al ...

World Press Photo - gli scatti che hanno segnato il 2018 : premiata l’immagine del ragazzo venezuelano in fiamme : Un ragazzo in fiamme che scappa. Siamo in Venezuela, a Caracas. È il 3 maggio 2017 e in piazza le persone protestano contro il presidente Nicolás Maduro. José Víctor Salazar Balza viene investito dal fuoco dopo l’esplosione di una moto. Ronaldo Schemidt si trova lì per l’Agence France-Presse: vede il giovane correre e scatta. È sua la fotografia dell’anno secondo la World Press Photo, organizzazione no-profit ...

World Press Photo 2018 - le foto vincitrici : La foto che ritrae il giovane venezuelano José Victor Salazar Balza (28 anni) in fiamme durante una manifestazione di protesta contro il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, è la la fotografia dell’anno. Lo scatto di Ronaldo Schemidt, fotografo dell’agenzia Afp, ha vinto anche il primo premio della sua categoria Stop News, foto singole. Il World Press Photo Contest, alla 61° edizione, è il più rinomato premio fotogiornalistico del mondo e, ...

Le foto di Fausto Podavini premiate al World Press Photo : Mostrano l'impatto che la grande diga Gilgel Gibe III, in Etiopia, ha avuto sulle popolazioni locali The post Le foto di Fausto Podavini premiate al World Press Photo appeared first on Il Post.

