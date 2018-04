WhatsApp vietato ai minori di 16 anni  Ma è uno stop «finto» | ecco perché

WhatsApp sarà vietato agli utenti con meno di 16 anni : chi ci rimette? : I nuovi termini di servizio in adeguamento al nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali arrivano uno via l’altro e questa volta tocca a WhatsApp. Le nuove condizioni d’accesso all’app più usata in Italia prevedono che gli utenti abbiano più di 16 anni per utilizzarlo. Il Gdpr infatti, già in vigore e applicabile dal 25 maggio, prevede che la raccolta dei dati personali da parte delle piattaforme, per gli ...

WhatsApp vietato ai minori di 16 anni : Indietro 26 aprile 2018 2018-04-26T09:37:37+00:00 ROMA – Dopo Facebook, anche WhatsApp si adegua al Gdpr, il regolamento Europeo sulla privacy.La popolare piattaforma di messaggistica istantanea ha deciso di vietare l’utilizzo del servizio ai minori di 16 anni.I nuovi termini di utilizzo si applicano esclusivamente sul territorio europeo, mentre nel resto nel mondo l’età minima per […]

WhatsApp - vietato l'uso della chat ai minori di 16 anni : i dubbi dell'esperto sulla "app gratis" : "Il divieto ai minori di 16 anni è semplicemente la prova che Whatsapp non è gratis". Guido Scorza, 44 anni, avvocato esperto di Internet, già membro del Team Digitale di Palazzo Chigi, commenta così all'agenzia Agi l’aggiornamento dei termini di servizio della popolare app di messaggistica. Tecnica

WhatsApp - vietato agli under 16 a causa del nuovo regolamento europeo : La app di messaggistica istantanea WhatsApp ha aumentato a 16 anni, dai 13 attuali, l’età minima per l’utilizzo nell’Unione europea, in vista di un nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Rgdp). L’annuncio è arrivato sul sito web, in cui è precisato che fuori dall’Ue l’età resta invariata. In un post, WhatsApp attribuisce la decisione all’entrata in vigore il 25 maggio del Rgdp. Questo fissa a 16 anni l’età in cui i minori ...

WhatsApp vietato minori 16 anni : Quando Facebook cominciò a diffondersi a macchia d'olio, le sue regole dicevano chiaramente che per aprire un account bisognava avere almeno 13 anni. Così il social network in breve tempo si riempì di ragazzi formalmente in età da liceo che postavano foto di feste alle medie o addirittura alle elementari. Si trattava di pluribocciati o di qualcuno che aveva barato sull'età. Ora lo ...

WhatsApp vietato ai minori di 16 anni in Europa - ma senza controlli : WhatsApp vietato ai minori di 16 anni, è ufficiale. Le nuove norme sulla privacy che saranno introdotte a partire dal 25 maggio, data in cui entrerà in vigore il GPDR voluto dall’Unione europea. La società di proprietà di Facebook ha già annunciato la modifica sul proprio portale insieme alla nuova società di riferimento, WhatsApp Irlanda. WhatsApp vietato ai minori di 16 anni La decisione è presa, gli adolescenti europei non potranno ...

