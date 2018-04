WhatsApp | ora è vietato ai minori di 16 anni

WhatsApp VIETATO A MINORI DI 16 ANNI/ Ancora da stabilire come far valere questo limite : WHATSAPP VIETATO a MINORI di 16 ANNI: le nuove regole del servizio di messaggistica che si adegua all'introduzione del Gdpr sulla privacy, tra falle e responsabilità.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 00:33:00 GMT)

WhatsApp - ora i messaggi vocali si possono riascoltare e cancellare : Arriva un nuovo ed importante aggiornamento di WhatsApp, l’app di messaggistica più utilizzata dagli utenti sui device mobili, che introduce alcune novità alla funzione dei messaggi vocaliI messaggi vocali ora si possono riscoltare e decidere se inviarli al mittente oppure cestinarli, ma non è tutto, i file multimediali si possono anche salvare sul dispositivo in usoAggiornamento WhatsAppSono i dispositivi Android i primi a poter ...

WhatsApp consente ora di riscaricare i file cancellati : Da alcuni giorni il popolare servizio WhatsApp consente di effettuare il download dei media cancellati dai suoi server. Scopriamo insieme come fare L'articolo WhatsApp consente ora di riscaricare i file cancellati proviene da TuttoAndroid.

Come recuperare foto - video e audio WhatsApp cancellati anche dopo mesi : ora è possibile : Ottime notizie per chi vuole recuperare foto, video e audio WhatsApp cancellati per sbaglio nella memoria del telefono, e il tutto anche dopo mesi dalla loro ricezione. Senza clamori, l'applicazione di messaggistica nelle sue ultime versioni Android 2.18.106 e 2.18.110 ha introdotto questa nuova funzione non di poco conto ma cerchiamo di capire esattamente di che cosa si tratta. La situazione, fino a questo momento, era la seguiente: WhatsApp ...

WhatsApp - arriva la funzione delle etichette colorate Video : #WhatsApp, la grande e famosa applicazione di messaggistica istantanea, ha in sé moltissime #funzioni nascoste, ma non tutti sanno che ce ne sono moltissime altre in arrivo. Infatti, WhatsApp sta preparando una funzione che permetterebbe di catalogare i messaggi con #etichette colorate da disporre a proprio piacimento, un po' come accade gia' nei messaggi di posta elettronica. Vediamo quindi cosa sono queste etichette e come funzionano. Le ...

WhatsApp - trucchi per migliorare l'utilizzo dell'applicazione/ Dalla privacy all'archiviazione delle chat : WhatsApp, trucchi per migliorare l'utilizzo dell'applicazione: Dalla sicurezza-privacy all'archiaviazione delle chat, passando Dalla piattaforma web e le GIF(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:03:00 GMT)

WhatsApp sta sviluppando l’app per KaiOS e continua a lavorare agli adesivi : Dopo Facebook, che ha realizzato da poco una versione della propria app per KaiOS, anche WhatsApp sta effettuando la stessa operazione, come testimoniano alcune righe di codice trovate nella versione Windows dell'app. L'articolo WhatsApp sta sviluppando l’app per KaiOS e continua a lavorare agli adesivi proviene da TuttoAndroid.