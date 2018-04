Whatsapp non è realmente gratis | ecco la prova inconfutabile

Avete meno di 16 anni? Non potete utilizzare Facebook - Twitter e Whatsapp : In risposta alla normativa europea relativa al trattamento dei dati personali, la General Data Project Regulation (GDPR), che entrerà in vigore il 25 maggio 2018, i principali social network hanno dovuto effettuare delle modifiche importanti ai loro contratti di utilizzo. Mentre prima ci si poteva tranquillamente iscrivere a Facebook, Twitter o WhatsApp avendo almeno 13 anni, adesso gli utenti che risiedono in uno degli stati membri ...

'Il divieto agli under 16 è solo la prova che Whatsapp non è gratis' : Poi ci sarebbe Google con tutto il suo mondo: e qui, quanto a marketing dei dati e profilazione, parliamo dei campioni del mondo. Cosa cambia? 'Mi attendo novità corpose dal mondo Google. Per esempio,...

"Il divieto agli under 16 è solo la prova che Whatsapp non è gratis" : “Il divieto ai minori di 16 anni è semplicemente la prova che Whatsapp non è gratis”. Guido Scorza, 44 anni, avvocato esperto di Internet, già membro del Team Digitale di Palazzo Chigi, commenta così l’aggiornamento dei termini di servizio della popolare app di messaggistica. Tecnicamente Whatsapp si è adeguata alla GDPR, un acronimo che sta per General Data Protection Regulation, un ...

Hai meno di 16 anni e vivi in Europa? Ecco perché non puoi più usare Whatsapp : L’applicazione di messaggistica di proprietà di Facebook ha aggiornato i termini di servizio per adeguarsi al nuovo Regolamento europeo per la privacy

Whatsapp VIETATO AI MINORI DI 16 ANNI?/ Il regolamento non è applicabile : nessuno andrà a caccia di bambini : WHATSAPP VIETATO ai MINORI di 16 ANNI? Arriva il nuovo regolamento: ecco quando entrerà in vigore. Il nuovo Gdpr sarà effettivo dalla fine del prossimo mese, precisamente dal 25 maggio(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 14:20:00 GMT)

Davvero tuo figlio non potrà più usare Whatsapp? : Secondo il sempre ben informato sito WABetaInfo, WhatsApp sarebbe pronto ad aumentare l’età minima per poter essere utilizzato. Da 13 anni si passerebbe a 16. È molto probabile che avvenga Davvero, come per molte altre applicazioni e chat, per allinearsi al Gdpr, il nuovo regolamento generale europeo per la protezione dei dati personali che entrerà definitivamente in vigore il prossimo 25 maggio, dopo una lunga fase di transizione. LEGGI ...

Nuova età minima per Whatsapp da maggio? Non basteranno più 13 anni : Esiste un'età minima per WhatsApp: forse non tutti lo sanno e pure tanti non danno alla cosa il necessario peso ma per utilizzare l'applicazione di messaggistica bisognerebbe avere proprio un'età anagrafica ben precisa, non di meno. Attualmente i termini di utilizzo prevedono che la soglia di iscrizione sia quella dei 13 anni ma molto presto le condizioni dovrebbero cambiare e quindi bisognerà essere più grandi per chattare con amici e ...

Sos corso di sopravvivenza alle chat di classe : aneddoti - comportamento e consigli per non venire sommersi di messaggi su Whatsapp : Basta poco per farsi sfuggire le cose di mano e in men che non si dica, già dai primi giorni di scuola, saremo sommersi di chat delle mamme, di classe, di sport, di catechismo e chi più ne ha più ne metta. Senza contare poi le chat parallele che apre la mamma separatista, quella che vuole parlare solo con chi ha figli maschi, quella che serve solo per chi fa merenda in quel bar e chi prende il caffè la mattina entro le ore 9. Poi che fai, non ...

“Whatsapp non funziona per un giorno in questa settimana”. Aiuto! 24 ore senza l’app di messaggistica. Lo stesso per Instagram. Ecco la data dello stop : Giorni difficili per i social. E a pagarne lo scotto sono gli utenti. È notizia di qualche giorno fa infatti che la commissaria europea alla Giustizia Vera Jourova “ha inviato una lettera a Facebook la settimana scorsa, chiedendo maggiori chiarimenti entro due settimane. Posso infatti confermare che ieri sera abbiamo ricevuto una risposta alla lettera: Facebook ci ha confermato che i dati appartenenti fino a 2,7 mln di persone ...

Whatsapp : nuovo aggiornamento per messaggi vocali e non solo : Whatsapp, nuovo aggiornamento per messaggi vocali e non solo: tutte le news Foto Webnews Whatsapp: nuovo aggiornamento per messaggi vocali e non solo Whatsapp è in continua evoluzione per garantire ...

Whatsapp - nuovo aggiornamento per messaggi vocali e non solo : tutte le news : Whatsapp, nuovo aggiornamento per messaggi vocali e non solo: tutte le news Foto Webnews Whatsapp, nuovo aggiornamento per messaggi vocali e non solo: tutte le news Whatsapp è in continua evoluzione ...

Clicca questa linea blu e accedi alla magia di bluemagic.site : rischio Whatsapp - cosa non fare : Più di qualche nostro lettore avrà ricevuto il messaggio "Clicca questa linea blu e accedi alla magia" in riferimento al sito bluemagic.site su WhatsApp in queste ore. Molti si staranno chiedendo di che cosa si tratta e se il link proposto sull'applicazione di messaggistica costituisca un pericolo: ebbene, un rischio c'è e va opportunamente esaminato. Nella giornata di ieri abbiamo parlato dell'estensione privatamente.site che, in maniera ...

Migliori immagini auguri buona Pasqua 2018 - le più belle frasi e video del 1 aprile per Whatsapp e non solo : Già a caccia dei Migliori auguri buona Pasqua 2018 in immagini, frasi e video anche divertenti da condividere su WhatsApp o social network? Non potrebbe essere altrimenti con la festività del 1 aprile che celebra la resurrezione di Gesù Cristo alle porte. Anche per la ricorrenza di quest'anno il contributo delle nuove tecnologie per la diffusione di messaggi pieni zeppi di buoni sentimenti ma pure di tanta ilarità non mancherà affatto. Vediamo ...

“Ecco come spiare amici - fidanzate e chi vi pare”. Whatsapp - allarme tra gli utenti : una nuova app permette di tenere sotto controllo la vita virtuale (e non solo) dei nostri contatti. Funziona così : Il dibattito su come tutelare al meglio la propria privacy in tempi come questi, dove ogni informazioni fornita attraverso i social può potenzialmente fare il giro della rete, è ormai cosa trita e ritrita. L’uscita di ogni applicazione o piattaforma rimette però la tematica al centro della scena, aumentando i pericoli che gli utenti, soprattutto i meno accorti, possono correre anche semplicemente utilizzando il proprio telefonino. ...