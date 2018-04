Whatsapp | entro maggio sarà rivoluzione | ecco cosa cambierà per gli utenti

Blastingnews

(Di giovedì 26 aprile 2018)non si ferma mai. Non si arrestano le notizie che riguardano la popolare app di messaggistica. E non si fermano neanche gli sviluppatori che continuano ad arricchirla di funzionalità. Un atteggiamento necessario affinché la leadership non venga messa di in discussione da una concorrenza che non manca di essere valida. Ad oggi, però, basta dare un'occhiata a quelli che sono i download delle applicazioni sui vari store per carpire quanto ancora ampia la forbice che esiste trae quanti si occupano di adempiere alle stesse funzioni. Ma non c'è da solo da parlarne come 'rose e fiori'.accade con il Gdpr?, com'è noto, dal 2014 è stato acquistato da Mark Zuckerberg e da Facebook. Nel recentissimo passato il popolare social network è stato interessato dai fatti di Cambridge Analytica che hanno posto sotto la lente d'ingrandimento la metodologia con cui ...