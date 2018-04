Vuoi Scommettere? Gli ospiti della prima puntata

Vuoi Scommettere : Alessia Marcuzzi - Emma e tutti gli ospiti della 2^ puntata : Alessia Marcuzzi, Emma e gli ospiti della 2^ puntata di Vuoi Scommettere? Dal prossimo mese, su Canale 5 andrà in onda il nuovo programma Mediaset condotto da Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti, Vuoi Scommettere? La prima puntata della trasmissione è già stata registrata lo scorso 24 aprile. La seconda puntata del programma invece verrà registrata lunedì 30 aprile presso gli studi di Cinecittà di Roma. Tanti saranno gli ospiti di ...

Michelle Hunziker e Aurora - a Mediaset vogliono fare la storia : 'Vuoi scommettere...' - sorpresona-bomba sugli ascolti : Ha fatto le cose in grande, Michelle Hunziker . Per il suo Vuoi scommettere? , remake Mediaset del classico Rai Scommettiamo che? in onda a maggio la conduttrice svizzera avrà in onda 7 ospiti vip per ...

BOOM! Vuoi Scommettere? De Filippi - Toffanin - Cannavacciuolo - Tognazzi - Nek - Pucci e Tomba alla prima : Vuoi Scommettere Sette ospiti per sette scommesse. Il titolo è nuovo ma la formula, a quanto pare, rimane la stessa di Scommettiamo Che?. Vuoi Scommettere?, la nuova fatica televisiva di Michelle Hunziker, vedrà schierati in ogni puntata sette vip per altrettante ’sfide’ lanciate dai concorrenti nel corso della trasmissione. Siamo in grado di anticiparvi quelli che hanno preso parte alla prima puntata sul divano del programma. Si ...

MICHELLE HUNZIKER E AURORA RAMAZZOTTI/ Vuoi scommettere? "La mia scommessa più grande l'ho già vinta" : MICHELLE HUNZIKER e AURORA RAMAZZOTTI condurranno "Vuoi scommettere?", nuovo programma di Canale 5. Il rapporto tra madre e figlia raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 22:42:00 GMT)

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ Vuoi scommettere? Debutto in coppia ma le polemiche non mancano... : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti condurranno "Vuoi scommettere?", nuovo programma di Canale 5. Il rapporto tra madre e figlia raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 13:50:00 GMT)

Vuoi Scommettere : Michelle Hunziker punta tutto su Maria De Filippi : Vuoi scosmettere: Maria De Filippi ospite della prima puntata del programma di Michelle Hunziker Michelle Hunziker come probabilmente molti già sanno, è pronta a tornare in televisione con un nuovo programma televisivo. Si tratta della trasmissione Vuoi scommettere in cui la moglie di Tomaso Trussardi sarà affiancata da un’inviata d’eccezione, la figlia Aurora Ramazzotti. Secondo […] L'articolo Vuoi scommettere: Michelle ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ Vuoi scommettere? - mamma e figlia alla conduzione : "Sfateremo un mito" : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti alla conduzione di "Vuoi scommettere?" mamma e figlia per la prima volta insieme alla guida di uno show, pronte a sfatare un mito(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 22:55:00 GMT)

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti a Vuoi scommettere? : «Sfateremo il mito negativo sui figli d'arte» : MILANO - Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti per la prima volta in un programma insieme. Come anticipato da Leggo.it infatti Michelle Hunziker a maggio sarà al timone di ' Vuoi scommettere? ' e ...

“Ti sta male”. Il segreto di Aurora e Michelle. A pochi giorni dal debutto di “Vuoi scommettere?” - mamma e figlia si fanno scappare un retroscena della loro vita quotidiana che lascia sorpresi. Quel che succede in casa loro… : Sembrano due sorelle, Aurora e Michelle. E invece sono mamma e figlia. Ma quando è nata Aury, Michelle era praticamente una ragazzina. E oggi sembrano due amiche. Un rapporto profondo e bellissimo Quello che lega Aurora Ramazzotti a mamma Michelle Hunziker, rapporto che, presto, sarà anche professionale. Già perché le due lavoreranno insieme a “Vuoi scommettere?” il programma sulle scommesse che è lo “Scommettiamo che?…” di Mediaset. Se ...

AURORA RAMAZZOTTI / Insieme a mamma Michelle Hunziker alla guida di 'Vuoi scommettere?' (The Wall) : AURORA RAMAZZOTTI sarà ospite Insieme a Michelle Hunzicher della puntata di questa sera di The Wall, dove cercherà di conquistare il montepremi da devolvere in beneficenza.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:09:00 GMT)

Vuoi Scommettere? inizierà su Canale 5 il 7 maggio : Vuoi Scommettere? è prossimo al debutto: la versione di Scommettiamo che...? in salsa Mediaset debutta lunedì 7 maggio in prima serata su Canale 5 e segna, come ormai noto, la prima volta in tv di Michelle Hunziker alla conduzione con la figlia Aurora Ramazzotti. La data emerge dai palinsesti primaverili di Mediaset: il 'valzer' del palinsesto è sempre dietro l'angolo, considerato che il lunedì sera Rai 1 piazza la seconda stagione de La mafia ...

Vuoi Scommettere? - su Canale 5 dal 7 maggio con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti : Vuoi Scommettere? è prossimo al debutto: la versione di Scommettiamo che...? in salsa Mediaset debutta lunedì 7 maggio in prima serata su Canale 5 e segna, come ormai noto, la prima volta in tv di Michelle Hunziker alla conduzione con la figlia Aurora Ramazzotti. La data emerge dai palinsesti primaverili di Mediaset: il 'valzer' del palinsesto è sempre dietro l'angolo, considerato che il lunedì sera Rai 1 piazza la seconda stagione de La ...

Vuoi Scommettere? : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti insieme nel nuovo programma di Canale5 : Vuoi Scommettere, Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti assieme a Vuoi Scommettere?, il reboot di Scommettiamo che in arrivo su Canale5. A maggio, la presentatrice svizzera reduce dal recente successo al Festival di Sanremo condurrà la versione italica del teutonico show Wetten, dass..?, e sembra ormai cosa certa la presenza di sua figlia Aurora nel cast del programma. Un post condiviso da Michelle ...

Vuoi scommettere? Hunziker e la figlia Aurora insieme per il nuovo programma di Canale5 : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti insieme per il nuovo programma di Canale5: Vuoi scommettere? Dopo le indiscrezioni, Michelle Hunziker sembra confermare: accanto a lei, in Vuoi scommettere?, il nuovo programma di Canale5, ci sarà anche Aurora Ramazzotti. Nella mattinata di martedì 17 aprile 2018 mamma e figlia sono apparse insieme in un video postato sui […] L'articolo Vuoi scommettere? Hunziker e la figlia Aurora insieme per il nuovo ...