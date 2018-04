Volley | Matteo Piano si deve operare al tendine d’Achille Addio Mondiali per il

oasport

(Di giovedì 26 aprile 2018)si dovràald’Achille. Il centrale di Asti, reduce da una discreta stagione a Milano, è atteso da un nuovo intervento chirurgico che sicuramente lo terrà fuori a lungo: quasi certamente non lo vedremo aicasalinghi e all’Italia mancherà una pedina importanza che negli ultimi anni era sempre stato titolare in Nazionale. Questo il suo lungo post commovente postato su Instagram con la bella storia del Bialbero, in pieno stile Teuzzo. Nella campagna astigiana c’e un albero rarissimo, il Bialbero. La scorsa settimana ho ricevuto una notizia molto brutta, a cui non ero pronto. Mi hanno detto che mi sarei dovutoald’achille, unica e migliore soluzione per il mio problema. É stata una scossa, forte, una sensazione che purtoppo conosco bene. L’ho detto a poche persone, non avevo voglia di ...