Vodafone | i clienti rimodulati avranno 2GB di traffico dati in omaggio per 1 anno

Vodafone propone One Family a 10 euro al mese ai clienti di rete fissa ADSL e Fibra : Tutti i clienti di rete fissa Vodafone con attivo piano ADSL o Fibra avranno la possibilità di attivare fino ad un massimo di 3 SIM addizionali con la nuova offerta ricaricabile One Family a 10 euro al mese entro il prossimo 18 maggio, salvo eventuali proroghe. L'offerta prevede 1000 minuti verso tutti, Pass Social&Chat e 5 Giga in 4G.

Vodafone Happy regala fino a 30 Giga ai propri clienti : ecco come : Per tutti i clienti Vodafone una gradita sorpresa per il prossimo Venerdì del programma Happy: a seconda di quanti anni utilizzate lo storico operatore rosso avrete a disposizione fino a 30 Giga di traffico dati in 4G.Per la fine di aprile e per tutto il mese di maggio 2018 Vodafone farà un regalo molto gradito a tutti i clienti che hanno aderito al programma Happy, il programma che li premia ogni settimana e sopratutto lo fa ...

Vodafone Special 10GB offerta a 7 euro con il primo mese gratis ad alcuni ex clienti : Da Vodafone arriva una nuova promozione per riconquistare alcuni ex clienti con cui sarà possibile attivare Vodafone Special 10GB ad un prezzo scontato

Vodafone propone la Special 20GB a 10 - 80 euro ad alcuni ex clienti selezionati : Vodafone (ri)propone telefonicamente ad alcuni ex clienti Wind la Special 20GB a 10,80 euro: 1.000 minuti, 1.000 SMS, 20 GB di internet in 4G al costo di 10,80 al mese. E ci sono sorprese anche per gli altri ex clienti!

Vodafone Special 30GB è tornata - ovviamente solo per gli ex-clienti : Vodafone vuole riconquistare la fiducia degli ex-clienti e perciò sta inviando loro un SMS per offrirgli la Vodafone Special 30GB, un'offerta che fa gola per l'enorme quantità di traffico dati internet.

Vodafone e TIM alla conquista di vecchi clienti con profili da 30 Giga a prezzi ribassati : Vodafone Special 30GB e TIM 15 GO New sono i nuovi profili tariffari che i due operatori propongono a selezionati ex clienti con tanti Giga per navigare sul web, chiamate a prezzi ribassati.Nel panorama delle offerte tariffarie per dispositivi mobili il mese di Aprile vede Vodafone e TIM pronte a darsi battaglia per riconquistare il maggior numero di ex clienti che sono passati ad altro operatore telefonico.Entrambe le compagnie cercano di ...

La Special 30GB tra le offerte passa a Vodafone : prezzo pazzo per alcuni clienti : Le offerte passa a Vodafone ormai non si contano neanche più, ma quello di cui stiamo per parlarvi siamo sicuri farete fatica a togliervela dalla testa. Forse alcuni di voi la credevano una leggenda metropolitana, ma vi possiamo assicurare che trattasi di una tariffa effettiva, anche se rivolta a pochi eletti. Stiamo parlando della Special 30GB, che mette a disposizione della rete più veloce d'Italia (da poter sfruttare anche attraverso il ...

Passa a Tre : tutte le offerte per i clienti Wind - Tim - Vodafone - MVNO : Passa a Tre e attiva una delle nuove offerte dedicate ai clienti Wind, Vodafone, Tim e di operatori virtuali. Se cerchi una tariffa mobile di 3 Italia la puoi trovare certamente qui con tutti i dettagli di costi di attivazione ed extra soglia, sia su credito residuo che su conto corrente o carta di credito, con e senza portabilità del numero. Passa a Tre: Play 30 per tutti 3 Italia propone, con contestuale portabilità del numero, Play 30 a 7€ al ...

Passa a Tim : offerte per i clienti Wind Tre e Vodafone con chiamate illimitate e fino a 34GB : Passa a Tim con operatore è la proposta di Telecom Italia per i clienti Wind Tre, Vodafone e operatori virtuali che vogliono chiamate illimitate verso tutti e tantissimi Giga, fino a 34GB in 4G a prezzi stracciati. Iniziata la battaglia delle tariffe low cost che ci porteranno fino all’estate. Puoi andare al sito Tim e parlare con un operatore QUI Le offerte per ricaricabile Tim sono disponibili online attraverso il servizio dedicato al ...

Passa a Tim con operatore : per i clienti Wind Tre e Vodafone chiamate illimitate e fino a 34GB al mese : Passa a Tim con operatore è la proposta di Telecom Italia per i clienti Wind Tre, Vodafone e operatori virtuali che vogliono chiamate illimitate verso tutti e tantissimi Giga, fino a 34GB in 4G a prezzi stracciati. Iniziata la battaglia delle tariffe low cost che ci porteranno fino all’estate. Puoi andare al sito Tim e parlare con un operatore QUI Le offerte per ricaricabile Tim sono disponibili online attraverso il servizio dedicato al ...

Wind All Inclusive Plus solo oggi 6 aprile per clienti Tim - Vodafone - Tre : Torna ancora una volta il Wind Crazy Day, una giornata pazzesca, come la definisce l’operatore arancione, in cui si potrà attivare All Inclusive Plus. È possibile attivarla solo oggi 6 aprile a 12€ al mese per chiamate illimitate, 500SMS e 15GB in 4G con navigazione illimitata e gratuita extrasoglia (a velocità ridotta). Wind All Inclusive Plus: chi può attivarla e come Wind Crazy Day è un giorno, esattamente 24 ore, dedicate ...

Vodafone - tethering gratis per tutti/ Valido per nuovi e vecchi clienti : ecco come si attiva : Vodafone, tethering gratis per tutti: l'effetto della decisione AGCOM, hotspot per nuovi e vecchi clienti. ecco come si attiva senza violare la legge.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:05:00 GMT)

Precisazioni hotspot Vodafone gratuito per vecchi clienti al 4 aprile : tethering incluso in tutte le offerte? : La notizia relativa all'hotspot Vodafone gratuito per i vecchi clienti dopo il primo passo compiuto per le nuove attivazione ha letteralmente mandato ieri 3 aprile in visibilio molti fedelissimi dell'operatore costretti da tempo a dover pagare il servizio. Il tethering da smartphone a tablet o computer secondo la delibera 68/18/CONS dell’AGCOM non deve prevedere alcun costo ma il vettore lo ha davvero azzerato per tutti? Nella procedura ...

Finalmente hotspot Vodafone gratis per tutti : suggerimenti anche per vecchi clienti : Arrivano oggi 3 aprile alcune notizie molto importanti sul fronte del tanto discusso hotspot Vodafone gratis, dopo la svolta che vi avevamo preannunciato la scorsa settimana sulle nostre pagine. In seguito all'ultima presa di posizione estremamente decisa da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), in particolare quella giunta con la delibera 68/18/CONS, l'operatore ha deciso di fare un passo indietro e di iniziare ad ...