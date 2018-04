Vitalizi | M5s presenta istruttoria alla Camera | e' primo passo - InfoOggi it

L’annuncio M5s : “Presentata istruttoria sui Vitalizi - primo passo verso la loro abolizione” : Il MoVimento 5 Stelle e il questore anziano della Camera, Riccardo Fraccaro, annunciano che è partita l'istruttoria sui vitalizi, presentata dai rappresentanti del M5s: "È il primo passo per la cancellazione dei vitalizi, si prevede un risparmio di ben 18,7 milioni di euro l’anno".Continua a leggere

Cittadini - onestà - Vitalizi e ambiente : le parole che M5S ha perduto : Dove sono finiti i “Cittadini” nel documento che il Movimento 5 Stelle propone a Lega e Partito democratico per governare? Relegati al confine, meno importanti delle “politiche”, del “governo”, delle “forze”. Ma anche dietro a un possibile “accordo” tra le “parti”, alle “convergenze” e alle “imprese”. Niente di scientifico, sia chiaro. Solo il tentativo di vedere quale posto occupino oggi le parole chiave che il Movimento 5 Stelle ha utilizzato ...

Cittadini - onestà - Vitalizi e ambiente : le parole perdute del M5S : Dove sono finiti i “Cittadini” nel documento che il Movimento 5 Stelle propone a Lega e Partito democratico per governare? Relegati al confine, meno importanti delle “politiche”, del “governo”, delle “forze”. Ma anche dietro a un possibile “accordo” tra le “parti”, alle “convergenze” e alle “imprese”. Niente di scientifico, sia chiaro. Solo il tentativo di vedere quale posto occupino oggi le parole chiave che il Movimento 5 Stelle ha utilizzato ...

Vitalizi ai parlamentari : il M5Stelle ne annuncia l'addio categorico a maggio Video : Si continua a parlare di Vitalizi dei parlamentari, mentre il presidente della Camera Roberto Fico del #movimento 5 stelle ha avviato un’istruttoria alla Camera al fine di individuare una proposta di superamento dell’attuale sistema. A beneficiare delle pensioni d’oro non solo solo parlamentari, ma anche parte del personale impiegato negli organi dello Stato [Video] come la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale. Nel 2017 sono ...

Vitalizi ai parlamentari : il M5Stelle ne annuncia l'addio categorico a maggio : Si continua a parlare di Vitalizi dei parlamentari, mentre il presidente della Camera Roberto Fico del Movimento 5 stelle ha avviato un’istruttoria alla Camera al fine di individuare una proposta di superamento dell’attuale sistema. A beneficiare delle pensioni d’oro non solo solo parlamentari, ma anche parte del personale impiegato negli organi dello Stato (come la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale). Nel 2017 sono state ...

M5S all'attacco dei Vitalizi : Fico vede Boeri Video : Dal fronte del nuovo Governo nulla sembra muoversi di concreto. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è impantanato in una palude caratterizzata da veti e da problematiche politiche di ogni sorta. In questo quadro appare difficile prendere l'iniziativa per combinare qualcosa di buono. Il rischio di rimanere farmi al palo potrebbe ripercuotersi anche sui sondaggi, sul consenso dei partiti [Video] e dei movimenti che sono usciti ...

M5S all'attacco dei Vitalizi : Fico vede Boeri : Dal fronte del nuovo Governo nulla sembra muoversi di concreto. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è impantanato in una palude caratterizzata da veti e da problematiche politiche di ogni sorta. In questo quadro appare difficile prendere l'iniziativa per combinare qualcosa di buono. Il rischio di rimanere farmi al palo potrebbe ripercuotersi anche sui sondaggi, sul consenso dei partiti e dei movimenti che sono usciti vincitori dalle ...

Tagli ai Vitalizi - Forza Italia rivendica l’iniziativa. Mulè : “Lotta agli sprechi ci appartiene da prima che M5s nascesse” : “La batTaglia della lotta agli sprechi, anche relativamente ai vitalizi, ci vede in prima linea da prima che il M5s nascesse. Nella scorsa legislatura non abbiamo votato la legge Richetti perché era incompleta e creava un grave precedente in tema di diritti acquisiti, detto ciò se si procederà in ufficio di presidenza con una delibera corretta faremo la nostra parte. Problemi con FDI? Assolutamente no, abbiamo rapporti consolidati e ...

Fraccaro : M5S abolirà Vitalizi in due settimane : Alle spalle dei contribuenti", ricorda Fraccaro.Secondo l'esponente pentastellato "ora più che mai è necessario recuperare la dimensione etica della politica. I vitalizi scatenano indignazione sin ...

È partita l'offensiva del M5s contro i Vitalizi : ecco la strategia per abolirli : 'La sensazione diffusa nel Paese è che la classe politica abbia chiesto sacrifici senza essere disposta a farne essa stessa per prima. Non possiamo rimanere inerti', gli fa eco il presidente della ...

È partita l'offensiva del M5s contro i Vitalizi : ecco la strategia per abolirli : Ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari in base al sistema contributivo con l'individuazione di un tetto massimo per stoppare possibili assegni d'oro, ma anche prestando un'attenzione particolare ai trattamenti più bassi per evitare che vengano penalizzati. È ufficialmente partita l'offensiva del Movimento 5 stelle contro i vitalizi: "È un momento storico, i privilegi hanno i giorni ...

M5S vuole abolire i Vitalizi che costano “190 milioni l’anno”. Ma i conti sono giusti? : Il Movimento 5 Stelle intende abolire i vecchi vitalizi parlamentari e vorrebbe procedere il prima possibile con l'approvazione delle delibere. Il pentastellato Riccardo Fraccaro ha dichiarato: "Partiremo dai vitalizi degli ex parlamentari. Ogni anno si spendono 190 milioni di euro per pagare 2.600 assegni d'oro”. Ma i conti del M5S sono giusti?continua a leggere

Giorgia Meloni smaschera Luigi Di Maio : 'Perché il taglio dei Vitalizi del M5s è un bluff' : 'I vitalizi ? Noi volevamo abolirli quando il Movimento 5 Stelle non era ancora nato. Anzi, mi dispiace che loro si siano tirati indietro, nella scorsa legislatura, quando c'era da sostenere la nostra ...

Vitalizi - primo snodo intesa M5s-Lega : paletti per Fi : Il taglio ai costi della politica e' infatti in entrambi i programmi elettorali di Lega e M5s. Ma anche qui Forza Italia non sembra voler restare fuori dall'intesa. La vicepresidente della Camera, ...