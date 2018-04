Vieste | ucciso un 25enne È guerra tra clan

blogo

: Omicidio a #Vieste, ucciso un 25enne Agguato sotto casa. Lotta tra 2 clan per controllo traffico droga - Agenzia_Ansa : Omicidio a #Vieste, ucciso un 25enne Agguato sotto casa. Lotta tra 2 clan per controllo traffico droga - giornalettismo : Omicidio a #Vieste (#Foggia), ucciso a colpi d'arma da fuoco un ragazzo di 25 anni. In corso una sanguinosa guerra… - Sc111Sam : RT @concentrazione: #mafia Omicidio a Vieste, ucciso un 25enne -

(Di giovedì 26 aprile 2018) A, in provincia di Foggia, ieri sera in via Tripoli ilAntonio Fabbiano, con precedenti penali, è statomentre rientrava a casa. Almeno due sicari gli hanno sparato e lo hanno colpito al torace e all'addome. È stato portato all'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, ma è morto durante la notte, le sue condizioni erano sembrate fin da subito disperate.Gli inquirenti hanno notato che gli assassini erano più di uno e hanno sparato con più armi perché nella strada sono stati trovati bossoli di armi diverse. Sono già state interrogate una decina di persone e sono stati eseguiti cinque stub per verificare la presenza di polvere da sparo sulle mani di alcuni esponenti dirivali a quello a cui si ritiene appartenesse Fabbiano, ossia quello di Marco Raduano, che è in lotta con ildei Notarangelo e con la banda di Girolamo Perna per il ...