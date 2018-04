Video Highlights Marsiglia-Salisburgo 2-0 | Tabellino Europa League 26-04-2018

lanotiziasportiva

(Di giovedì 26 aprile 2018) Risultato Finale2-0: Cronaca ePartita Semifinale d’Andata26 AprileIlproviene da una convincente vittoria per 5-1 contro il Lilla, mentre ilda una vittoria per 3-1- contro l’Altach. E’ una squadra in forma quella di Rudi Garcia, con Payet e Thauvin i le due stelle del gruppo. Sarebbe un sogno quello di arrivare ad una finale europea dopo quella del 1992-93, in cui vinse in finale contro il Milan. Ilcerca di ripetere l’exploit ottenuto nella stagione 1993-94, quando arrivò nella finale ma perse contro l’Inter in una doppia sfida di andata e ritorno. La partita sembra essere indirizzata in favore dei francesi, con un calcio di punizione sfruttato alla grande da Thauvin su assist di Payet. Poi altre occasioni per i marsigliesi, con Sarr e Sanson. Ma il ...