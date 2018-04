VIDEO Ginnastica | Simone Biles scatenata con i nuovi esercizi | “Tornerò agli US Classic”

oasport

: #ginnastica VIDEO Simone Biles scatenata con i nuovi esercizi, difficoltà esorbitanti: 'Rientrerò agli US Classic'.… - OA_Sport : #ginnastica VIDEO Simone Biles scatenata con i nuovi esercizi, difficoltà esorbitanti: 'Rientrerò agli US Classic'.… - RMCSportNetwork : #campionatiginnasticamilano Ti aspettiamo il 4 e 5 maggio al @MediolanumForum per una tappa ricca di sorprese! Bigl… - MartaFovana : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: -

(Di giovedì 26 aprile 2018)è pronta per tornare in gara: l’appuntamento è per il 27-28 luglio quando a Columbus (sua città natale) si svolgeranno gli US Classic, ultimo appuntamento di qualificazione ai Campionati Nazionali in programma ad agosto. La dominatrice incontrastata della Polvere di Magnesio, dopo un 2017 di pausa in seguito ai trionfi alle Olimpiadi di Rio 2016, non vede l’ora di tornare a gareggiare e di dominare la scena. Proprio per questo motivo ha alzato in maniera importante le difficoltà dei suoi. In unin cui ha parlato dei suoi prossimi obiettivi e delle sue routine ha parlato ad esempio di triplo avvitamento al volteggio, piked Jager alle parallele, uscita con un doppio avvitamento doppio sia sugli staggi che alla trave e il difficilissimo “double twisting double layout” al corpo libero. Di seguito ilcon la lunga intervista rilasciata ...