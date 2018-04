Via libera al Def «tecnico» | Pil all' 1 | 5% Padoan | nuovo governo fermi l' Iva

DEF - Via libera del CdM. Previsto rallentamento della crescita nel 2019 : Il Consiglio dei Ministri , su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan , ha approvato il Documento di economia e finanza , DEF, 2018, Previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica , legge 31 dicembre 2009, n. 196, . Secondo il DEF il debito pubblico in rapporto al PIL si è stabilizzato a ...

Lesegno - Via libera ai lavori post alluvione sulle sponde del torrente Corsaglia : SERGIO RIZZO - Durante gli eventi alluvionali del novembre 2016, il torrente Corsaglia ha provocato importanti fenomeni di esondazione in una vasta area golenale posta a monte del ponte ad archi sulla ...

Roma - a giugno parte il progetto #ViaLibera : 24km di strade pedonali : Roma, a giugno parte il progetto #ViaLibera: 24km di strade pedonali Dal Colosseo a Prati, dall’Appia Antica a via Labicana, da via XX Settembre a via Tiburtina: una volta al mese alcune delle vie più famose della Capitale saranno off limits a scooter e auto. "Sarà una giornata di festa" dice la sindaca ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - verso il Via libera per la cartolarizzazione degli Npl (oggi - 26 aprile) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa resta sotto quota 2,7 euro ad azione. Vicino il via libera per la cartolarizzazione degli Npl.

Messi può essere un marchio - Via libera dall Unione Europea : Di conseguenza, l'EUIPO ha errato laddove ha tratto la conclusione che l'uso del marchio ' Messi ' per articoli di abbigliamento, articoli per la ginnastica o lo sport e apparecchi e strumenti di ...

DEF - Via libera dal CdM. PIL 2018 visto all'1 - 5% : A fornirla il titolare dell'Economia, Pier Carlo Padoan. "La crescita per il 2017 si è attestata a 1,5%, il dato è confermato per il 2018. L'1,5% riflette un atteggiamento prudenziale di quello che l'...

Avio - Via libera dei soci a dividendo da 0 - 38 euro per azione : Teleborsa, - Via libera dall'assemblea di Avio alla distribuzione di un dividendo pari a 0,38 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione. Il dividendo verrà messo in pagamento il 16 maggio ...

Messi potrà registrare il proprio marchio : Via libera dal Tribunale dell’Ue : La stella argentina potrà registrare il proprio marchio dopo aver vinto una battaglia con "Massi" un produttore spagnolo di abbigliamento per ciclismo. L'articolo Messi potrà registrare il proprio marchio: via libera dal Tribunale dell’Ue è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

M5s-Pd - in Europa c'è già l'intesa : Via libera al patto sui migranti : Un accordo tra 5 stelle e Partito Democratico? In Europa c'è già, e ha portato ad un primo risultato su un...

Aumentano i trasferimenti per la città unica Corigliano-Rossano. La Conferenza Stato-Città dà il Via libera all'aumento del bonus erariale ... : Ed ecco perché è opportuno che la prossima classe politica dirigente che si appresta a guidare il nuovo comune dovrà avere le idee chiare e programmi lungimiranti. Una delle priorità assolute del ...

Migranti - dall’Ue il primo Via libera a regolamento che riduce attesa per asilo. Relatrice M5s - a favore socialisti (e Pd) : Massimo sei mesi per valutare una domanda di protezione internazionale, riduzione del carico burocratico per i Paesi di primo ingresso, maggiori garanzie per i richiedenti asilo e una lista di “Paesi sicuri” verso cui possono essere rimandati i richiedenti asilo (da cui viene esclusa la Turchia): queste le principali novità del regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione, votato oggi dalla ...