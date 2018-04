Vela | Coppa del Mondo Hyeres 2018 | sempre primi Ruggero Tita e Caterina Banti Giacomo

Vela - Coppa del Mondo Hyeres 2018 : salgono in testa Ruggero Tita e Caterina Banti! Risalgono Mattia Camboni e Marco Benini : Seconda giornata di regate a Hyeres per l'ultima tappa della Coppa del Mondo di Vela . Oggi il vento si è fatto attendere, ma ha poi consentito il regolare svolgersi delle regate. Dopo l'unica prova di ieri oggi sono state tre le regate del Nacra 17 , con ottimi ...

Vela - Coppa del Mondo Hyeres 2018 : salgono in testa Ruggero Tita e Caterina Banti! Risalgono Mattia Camboni e Marco Benini : Seconda giornata di regate a Hyeres per l’ultima tappa della Coppa del Mondo di Vela. Oggi il vento si è fatto attendere, ma ha poi consentito il regolare svolgersi delle regate. Dopo l’unica prova di ieri oggi sono state tre le regate del Nacra 17, con ottimi risultati per l’Italia. Ruggero Tita e Caterina Banti sono balzati in testa alla classifica grazie al 1°, al 15° (scartato) e al 4° posto maturati oggi. Il loro totale è ...