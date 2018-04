Vaccini | UE | una coalizione contro fake news e falsi miti

Vaccini : l'immunizzazione di gregge è una reposabilità collettiva : Tuttavia, a livello globale 19.4 milioni di bambini nel mondo non sono ancora pienamente protetti da malattie facilmente evitabili e prevenibili grazie ai Vaccini, tra queste anche il morbillo. ...

Vaccini - Ricciardi : “Un diritto - ma anche una responsabilità” : “La vaccinazione è un diritto individuale e una responsabilità collettiva. Lo slogan scelto dall’ufficio europeo dell’Oms per la settimana europea dedicata all’immunizzazione, che inizia il 23 aprile, è più che valido anche per il nostro Paese”. Lo sostiene Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità, nell’editoriale che apre la newsletter ‘Allis’, pubblicata oggi ...

Vaccini : dubbi e paure - per una settimana i pediatri rispondono ai genitori : Non solo no–vax: sulle vaccinazioni i genitori italiani hanno tanti dubbi. Proprio per chiarirli la Società italiana di pediatria (Sip) e la Società italiana di neonatologia (Sin), durante la settimana europea delle vaccinazioni, hanno deciso di aprire un filo diretto telefonico per rispondere alle richieste di mamma e papà. L’iniziativa nasce in occasione dell’evento promosso dall’Organizzazione mondiale della ...

"Vaccini - l'obbligo è dannoso Una manovra del Big Pharma" Parla Tarro - candidato al Nobel : “Non siamo un Paese scandinavo o anglosassone, manchiamo di conoscenza scientifica e allora qualcuno pensa al nostro posto, il Grande fratello, Big Pharma”, dice ridendo il virologo e professore Giulio Tarro, più volte (anche di recente) candidato al Nobel per la Medicina, allievo Segui su affaritaliani.it

Vaccini - il Ministero della Salute : nessuna proroga sulla scadenza del 10 marzo : ”Il Ministero della Salute precisa che il termine del 10 marzo vale per tutte le Regioni, anche per quelle che hanno aderito alla procedura semplificata“. Così il Ministero della Salute, in una nota, arrivata ieri in serata, ha reso noto che non ci sarà nessuna proroga per le vaccinazioni obbligatorie per l’ingresso a scuola. “Nel caso non si sia adempiuto agli obblighi vaccinali entro il 10 marzo – afferma il ...

Vaccini - 1.800 famiglie 'fuori legge'. Per ora nessuna esclusione da scuola o multa : Nel comprensorio cesenate , 15 comuni, uno su tre si è messo in regola coi Vaccini, gli altri hanno fatto orecchie da mercante oppure, per problemi di salute, hanno dovuto rimandare il vaccino dei ...

Vaccini : 4 bimbi respinti in una scuola di Sulmona : Quattro bambini non sono risultati in regola con i Vaccini e la dirigente scolastica li ha rimandati a casa ordinando alle famiglie di mettersi in regola con le disposizioni di legge. E’ accaduto all’Istituto comprensivo ‘Serafini – Di Stefano’ di Sulmona (L’Aquila). “Si tratta di quattro differenti casi – spiega la dirigente Elvira Tonti – due in via di risoluzione perché provocati da una ...

Tribunale Nuoro : sì Vaccini a bimba contro il volere della madre : Roma, 11 mar. , askanews, Il Tribunale ordinario di Nuoro ha accolto il ricorso del padre di una bambina di tre anni e ha autorizzato il genitore a far effettuare alla figlia, contro il volere della ...

Vaccini - tribunale : sì a somministrazione a bimba contro volere madre - : Secondo quanto scrive "La nuova Sardegna" il ricorso è stato mosso dal padre della piccola, favorevole alla vaccinazione. I giudici di Nuoro hanno così deciso di far effettuare alla bambina l'anti ...

Vaccini - il tribunale accoglie il ricorso del padre : sì all’inoculazione : Il tribunale ordinario di Nuoro ha accolto il ricorso del padre di una bambina di tre anni e ha autorizzato il genitore a far effettuare alla figlia, contro il volere della madre, i Vaccini obbligatori, consentendo così alla piccola di tornare alla scuola materna. Lo riporta stamani il quotidiano La Nuova Sardegna, secondo cui il decreto, emesso il 7 marzo e firmato dal presidente del collegio Riccardo Massera, salvo reclami avrà efficacia dal ...

Vaccini : assessore Verona - nessuna proroga dopo il 10 marzo : Verona, 26 feb. (AdnKronos) - A partire da lunedì 12 marzo la frequenza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia comunali sarà possibile per i soli bambini in regola con gli obblighi vaccinali. Lo conferma una nota del Ministero della Salute in risposta al Settore Istruzione del Comune di Veron