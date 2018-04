Usa | ultimatum all’Ue | “Faccia concessioni sul commercio delle auto o il 1° maggio

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 aprile 2018) Gli Stati Uniti avvertono l’Unione Europea: le esenzioni dei dazi su acciaio ed alluminio non saranno prolungate per la Ue oltre il primose non ci sarannoin cambio. Lo ha detto alla Cnbc il consigliere economico di Trump, Larry Kudlow. “E’ molto importante che certi nostri amici facciamosu pratiche commerciali, tariffe e tasse. Per esempio, uno dei problemi è quello del trattamento equo per lemobili e noi vorremmo vedere qualche concessione dall’Europa”, ha spiegato Kudlow, direttore del Consiglio economico nazionale. Washington continua quindi a utilizzare quello dei dazi come principale paradigma negoziale nelle relazioni internazionali. Il tema è all’ordine del giorno in tutti i tavoli che vedono protagonisti i leader degli Stati dell’Ue e la Casa Bianca. Angela Merkel è attesa venerdì a Washington per ...