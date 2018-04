Usa | il legale di Trump invoca quinto emendamento in caso pornostar

Una caUsa legale e possibile tegola in arrivo per Microsoft? Sea of Thieves - Crackdown - Halo e altri infrangerebbero dei brevetti : Halo 5, Sea of Thieves, la serie di Crackdown, i Forza Motorsport ma anche PlayerUnknown's Battlegrounds infrangerebbero dei brevetti presentati da Infernal Technologies e Terminal Reality. Proprio per questo motivo Microsoft si trova di fronte a una causa legale che potrebbe rivelarsi una magagna da non sottovalutare per il colosso ma anche risolversi, come spesso accade, in un nulla di fatto.Microsoft è stata accusata di "violazione ...

Bullismo - a Lecce si scUsa il 17enne che ha vessato il compagno. Il legale : "Violenze davanti ai prof" : Il ragazzo compare in un video mentre minaccia il coetaneo con una sedia. E' stato il preside dell'istituo Tecnico a riferire il pentimento dello studente....

Bulgari - il legale dei fratelli assolti dall’accUsa di evasione fiscale : “Ora lo Stato restituisca i 43 milioni” : “Lo Stato ora renda gli oltre 43 milioni di euro sequestrati”. È la richiesta dell’avvocato Bruno Assumma, in seguito alla sentenza assolutoria che ha scagionato con formula piena i fratelli Bulgari dall’accusa di evasione fiscale. Il legale che, insieme agli avvocati Paola Severino, Fabrizio Raggiani, Antonio Di Giovanni, Fabrizio Bellacosa dello studio Severino, e Andrea Silvestri dello studio Bonelli Erede ha rappresentato Paolo e ...

May a Westminster - raid "nell'interesse nazionale". Ma rapporto del Labour la accUsa : "Azione illegale" : L'attacco congiunto con Stati Uniti e Francia è stato un'operazione "di interesse nazionale" per il Regno Unito. Questo dichiarerà, secondo il Guardian e altri media britannici, la premier Theresa May alla Camera dei Comuni. "È di interesse vitale evitare che si torni ad usare armi chimiche in Siria e mantenere e difendere il consenso globale sul fatto che questo tipo di armi non deve essere usato", si legge sulla bozza del ...

Usa : allarme per una sostanza venduta come steroide legale : Su internet e’ venduto come l’alternativa legale agli steroidi per potenziare i muscoli, con gli stessi benefici degli anabolizzanti ma senza i loro effetti collaterali. In realta’ Sarms (Selective androgen receptor modulators), questo il suo nome, non e’ stato approvato da nessuna agenzia regolatoria dei farmaci e puo’ provocare danni alla salute. A lanciare l’allarme sono le autorita’ sanitarie Usa, ...

«Youtube raccoglie dati sui bambini in maniera illegale» L’accUsa negli Stati Uniti : Una coalizione di 23 studi legali e associazioni a difesa dei consumatori si è rivolta all’Antitrust americana per chiedere di indagare sulla violazione di una legge che vieta la raccolta di informazioni sui minori di 13 anni per scopi pubblicitari

YouTube e Google "rubano" i dati dei minori/ Stati Uniti - l'accUsa : "Raccolta illegale per fini pubblicitari" : YouTube e Google "rubano"i dati dei minorenni: negli Stati Uniti, le associazioni dei consumatori hanno puntato il dito contro la raccolta illegale dei dati dei minori per fini pubblicitari(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:05:00 GMT)

Ed Sheeran avrebbe intrapreso un’azione legale contro chi lo ha accUsato di plagio per “The Rest Of Our Life” : Lo scorso gennaio si era diffusa la notizia secondo la quale Ed Sheeran era stato accusato di plagio per la canzone “The Rest Of Our Life”, scritta per gli interpreti Tim McGraw e Faith Hill. via GIPHY A poco più di due mesi dalla notizia, Ed ha detto la sua. Stando a quanto riportato dal sito TMZ. com, il cantautore britannico avrebbe presentato una controquerela in risposta all’accusa avanzata dai cantautori Sean Carey e ...

Chiusa la caUsa legale tra Lana Del Rey e i Radiohead per Get Free - la rivincita della cantante : “Ora posso cantarla quanto voglio” (video) : La causa legale tra Lana Del Rey e i Radiohead è ufficialmente Chiusa! Ad annunciarlo, proprio la cantautrice statunitense durante il suo set live al Lollapalooza in Brasile. Lana Del Rey è apparsa sul palco del Festival brasiliano e tra le canzoni proposte, anche Get Free, brano che nei mesi scorsi è stato preso di mira per l'accusa di plagio di una canzone dei Radiohead, Creep. La band, infatti, aveva accusato Lana Del Rey per violazione di ...

Usa - via scudo legale per il sex online : 18.34 Dopo la Camera dove la legge era passata a larga maggioranze anche il Senato Usa ha dato il via libera alla legge contro il traffico sex online e Trump ha già promesso di firmarla.La legge di fatto sospende lo "scudo legale" che sin dal 1996 ha protetto le società internet dalla responsabilità dei contenuti veicolati sul web. Contrarie le società della Silicon Valley che ritengono lo scudo legale il fondamento del commercio sul web ed i ...

Usa - legale della pornostar che avrebbe avuto una relazione con Trump : “La mia assistita ha subito minacce fisiche” : Il legale della pornostar Stormy Daniels – che avrebbe ricevuto 130mila dollari per il suo silenzio su una presunta relazione con Donald Trump – ha dichiarato che la sua assistita ha subito minacce fisiche. Lo ha dichiarato in alcune interviste con diversi media Usa senza, però, fornire ulteriori dettagli. Ma non è tutto, perché l’avvocato Michael Avenatti ha dichiarato alla Cnn di essere stato contattato da altre sei donne per ...

Dazi - Ue e Usa verso guerra commerciale. Germania e Francia : “Decisione di Trump illegale - ci esenti o reagiremo” : Il fronte caldo non è più quello della Corea del Nord. Ora il mirino di Donald Trump – pronto a incontrare l’arcinemico Kim Jong Un – si è spostato sull’Unione europea. Usa e Ue vanno verso la guerra. Commerciale, certo, ma ad altissimo rischio per le economie del vecchio continente. Dopo l’annuncio ufficiale che Washington imporrà Dazi su acciaio e alluminio importati dai Paesi “nemici”, tra cui la ...