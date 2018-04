Usa | esplosione in una raffineria | i vigili del fuoco | «Almeno 20 morti»

Esplosione ad Aleppo e nuove sanzioni per Mosca : la crisi Usa-Russia non finisce mai : L'Esplosione a Jabal Azzan. nuove sanzioni ventilate contro la Russia. La base iraniana di Jabal Azzan, a sud di Aleppo, è stata colpita da un attacco aereo. Esplosioni che hanno causato la morte di almeno 20 persone, tra cui ci sono anche militari di Teheran. La notizia arriva dai media turchi ed è stata anche ripresa dall'agenzia russa Tass, ma non è chiaro se sia trattato di un'Esplosione accidentale in un deposito di ...

RagUsa : esplosione in un appartamento - ferita una coppia : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - esplosione nella notte in un appartamento di via Archimede, a Ragusa. L'incidente è avvenuto verso le due di notte quando il forte boato ha svegliato i residenti della zona che hanno allertato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute due squadre che hanno tratto i

Milano : Rescaldina - esplosione caUsata da fuga di gas : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - Il crollo della palazzina a Rescaldina, in provincia di Milano, è stato provocato da un'esplosione nell'appartamento al piano terra dello stabile a causa di una fuga di gas. E' quanto confermano i carabinieri. L'appartamento al piano terra era abitato dalla famiglia i c

Milano : Rescaldina - esplosione caUsata da fuga di gas : Milano, 31 mar. (AdnKronos) – Il crollo della palazzina a Rescaldina, in provincia di Milano, è stato provocato da un’esplosione nell’appartamento al piano terra dello stabile a causa di una fuga di gas. E’ quanto confermano i carabinieri. L’appartamento al piano terra era abitato dalla famiglia i cui componenti hanno riportato le ferite più gravi. Intanto continuano gli accertamenti per determinare la natura e la ...

Montenegro - esplosione vicino all'ambasciata Usa - : Come hanno riportato i media locali, un'uomo sconosciuto ha fatto esplodere una bomba a mano contro l'ambasciata americana a Podgorica, la capitale montenegrina, e subito dopo si è tolto la vita ...