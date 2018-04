Uomini e Donne | Trono Over | Diretta 26 aprile 2018

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over - video anteprima : Gemma Galgani e la proposta di Marco (26 aprile) : Uomini e Donne, Oggi 26 aprile in onda il Trono Over. Gemma Galgani conosce Marco: passeranno qualche giorni insieme. Continua tra Sossio e Ursula, ma... La settimana di Uomini e Donne, dopo una giornata di pausa, riprende con una nuova puntata del Trono Over. Come ormai di consueto, anche stavolta si inizia con Gemma Galgani e il suo video post puntata, nel quale commenta quanto accaduto la settimana scorsa. In studio per lei è arrivato Marco, ...

Francesca Cipriani dopo l’Isola sogna il trono di Uomini e donne : “Voglio lanciare un appello a Maria De Filippi […] Mi piacerebbe trovare l’amore attraverso la sua trasmissione”. Conclusa l’esperienza de L’Isola dei famosi che l’ha vista piazzarsi al quarto posto – benché da molti sia considerata la vincitrice morale di questa edizione – Francesca Cipriani guarda avanti e sogna un’altra esperienza televisiva, che questa volta le dia modo di ...

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia rompe il silenzio su Giulia e Andrea : Giulia De Lellis si sfoga con la Mennoia su Andrea Damante e rivela che… Raffaella Mennoia nel nuovo magazine dedicato alle storie di Uomini e Donne ha rivelato di aver sentito Giulia De Lellis telefonicamente subito dopo la rottura con Andrea Damante, e ancora prima che il caso diventasse di dominio pubblico. L’autrice del programma di Maria De Filippi ha quindi rotto il silenzio, dando anche un margine di speranza ai fan di ...

Chiara - dama trono over/ Uomini e Donne : è il terzo incomodo tra Sossio e Ursula? : Chiara, dama del trono over di Uomini e Donne: la bella mora dagli occhi azzurri è il terzo incomodo tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo? L'intervento di Maria De Filippi.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 11:45:00 GMT)

Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Uomini e Donne : Maria De Filippi mette alle strette il cavaliere : Sossio Aruta e Ursula Bennardo a Uomini e Donne: continua la conoscenza tra il calciatore e la dama, tra polemiche in studio e sui social. Maria De Filippi mette alle strette la coppia.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 11:20:00 GMT)

Uomini e Donne | Trono Over | 26 aprile 2018 | Anticipazioni e diretta : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Over | 26 aprile 2018 | Anticipazioni e diretta pubblicato su Gossipblog.it 26 aprile 2018 10:00.

Uomini E DONNE / Giornata di ricordi e battibecchi per Gemma Galgani (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Gianfranco Crobu, ex cavaliere, si fa portavoce del pubblico e dichiara: "Basta ai teatrini di Gemma e Tina"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:00:00 GMT)

Uomini e Donne - Giulia e Andrea : Raffaella Mennoia si svela : Uomini e Donne, rottura tra Giulia e Andrea: la De Lellis ha chiamato Raffaella Mennoia Non si fa altro che parlare della rottura tra Giulia e Andrea. Anche l’ultimo numero del Magazine di Uomini e Donne ha dedicato alla coppia alcune pagine. L’addio tra i due ex del Trono Classico è senza dubbio arrivato come […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia e Andrea: Raffaella Mennoia si svela proviene da Gossip e Tv.

Marco da Cecina/ Uomini e Donne : il cavaliere invita Gemma Galgani a casa sua : Marco da Cecina è un nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Il personal trainer ha deciso di conoscere la dama torinese Gemma Galgani che ha invitato a casa sua. (Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 09:44:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Paolo Crivellin sbotta : tra Mariana e Angela - la verità (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news trono classico: Paolo Crivellin nello stesso locale dove era presente anche l'ex corteggiatrice Marianna; scoppia il panico sul web ma lui...(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Gossip Uomini e donne - la scelta di Nilufar : il rifiuto finale di Giordano Video : La scelta finale di Nilufar è tra le più attese di questa edizione di Uomini e donne [Video]. La bella e giovane tronista napoletana a breve sara' chiamata a portare a termine il suo percorso in trasmissione con Giordano e Nicolò, i due corteggiatori che hanno fatto breccia nel suo cuore. Eppure l'epilogo del percorso di Nilufar potrebbe riservarle un clamoroso colpo di scena finale del tutto inaspettato. La scelta di Nilufar a Uomini e donne: ...

Uomini e Donne/ "Basta ai teatrini di Tina e Gemma" : lo sfogo di Gianfranco Crobu (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gianfranco Crobu, ex cavaliere, si fa portavoce del pubblico e dichiara: "Basta ai teatrini di Gemma e Tina"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Grande Fratello - Alberto : "Mi volevano tronista a Uomini e Donne - ho detto no. Sogno l'Isola dei Famosi" : Alberto Scrivano corteggiato da Uomini e Donne? A lanciare l’amo è lo stesso ‘Tarzan di Viterbo’ che nella serata di mercoledì, mentre discuteva con Simone e Aida di televisione, ha rivelato di essere stato contattato dal il programma di Maria De Filippi. “Mi volevano sul trono, ma io ho detto di no, non mi piace. Io voglio fare l’Isola dei Famosi”. Alberto in queste ore si sta sempre più avvicinando alla new-entry spagnola, al contrario ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 26 aprile 2018 : Marco vuole andare a letto con Gemma! : In questo video vedrete ciò che accadrà durante la Puntata Uomini e Donne Over. Marco e Gemma sono usciti insieme. Il cavaliere livornese fa comprendere a tutti di voler andare a letto con Gemma. Putiferio in studio! Sossio litiga aspramente con Chiara! Uomini e Donne: Marco interessato a Gemma o ai rapporti intimi? A Uomini e Donne Over si parte con un video riassuntivo di ciò che è successo durante la scorsa ...