Uomini e Donne | Trono Over | 26 aprile 2018 | Anticipazioni e diretta

Uomini E DONNE / Giornata di ricordi e battibecchi per Gemma Galgani (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Gianfranco Crobu, ex cavaliere, si fa portavoce del pubblico e dichiara: "Basta ai teatrini di Gemma e Tina"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:00:00 GMT)

Uomini e Donne - Giulia e Andrea : Raffaella Mennoia si svela : Uomini e Donne, rottura tra Giulia e Andrea: la De Lellis ha chiamato Raffaella Mennoia Non si fa altro che parlare della rottura tra Giulia e Andrea. Anche l’ultimo numero del Magazine di Uomini e Donne ha dedicato alla coppia alcune pagine. L’addio tra i due ex del Trono Classico è senza dubbio arrivato come […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia e Andrea: Raffaella Mennoia si svela proviene da Gossip e Tv.

Marco da Cecina/ Uomini e Donne : il cavaliere invita Gemma Galgani a casa sua : Marco da Cecina è un nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Il personal trainer ha deciso di conoscere la dama torinese Gemma Galgani che ha invitato a casa sua. (Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 09:44:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Paolo Crivellin sbotta : tra Mariana e Angela - la verità (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news trono classico: Paolo Crivellin nello stesso locale dove era presente anche l'ex corteggiatrice Marianna; scoppia il panico sul web ma lui...(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Gossip Uomini e donne - la scelta di Nilufar : il rifiuto finale di Giordano Video : La scelta finale di Nilufar è tra le più attese di questa edizione di Uomini e donne [Video]. La bella e giovane tronista napoletana a breve sara' chiamata a portare a termine il suo percorso in trasmissione con Giordano e Nicolò, i due corteggiatori che hanno fatto breccia nel suo cuore. Eppure l'epilogo del percorso di Nilufar potrebbe riservarle un clamoroso colpo di scena finale del tutto inaspettato. La scelta di Nilufar a Uomini e donne: ...

Uomini e Donne/ "Basta ai teatrini di Tina e Gemma" : lo sfogo di Gianfranco Crobu (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gianfranco Crobu, ex cavaliere, si fa portavoce del pubblico e dichiara: "Basta ai teatrini di Gemma e Tina"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Grande Fratello - Alberto : "Mi volevano tronista a Uomini e Donne - ho detto no. Sogno l'Isola dei Famosi" : Alberto Scrivano corteggiato da Uomini e Donne? A lanciare l’amo è lo stesso ‘Tarzan di Viterbo’ che nella serata di mercoledì, mentre discuteva con Simone e Aida di televisione, ha rivelato di essere stato contattato dal il programma di Maria De Filippi. “Mi volevano sul trono, ma io ho detto di no, non mi piace. Io voglio fare l’Isola dei Famosi”. Alberto in queste ore si sta sempre più avvicinando alla new-entry spagnola, al contrario ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 26 aprile 2018 : Marco vuole andare a letto con Gemma! : In questo video vedrete ciò che accadrà durante la Puntata Uomini e Donne Over. Marco e Gemma sono usciti insieme. Il cavaliere livornese fa comprendere a tutti di voler andare a letto con Gemma. Putiferio in studio! Sossio litiga aspramente con Chiara! Uomini e Donne: Marco interessato a Gemma o ai rapporti intimi? A Uomini e Donne Over si parte con un video riassuntivo di ciò che è successo durante la scorsa ...

Uomini E DONNE / Rosa e Pietro sposi ad aprile : tutti i dettagli delle nozze (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. La scelta di Nicolò Brigante si avvicina: Virginia Stablum, criticata sui social, si scaglia contro i leoni da testiera.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:23:00 GMT)

Registrazione Uomini e donne - la scelta di Nicolò : il rifiuto choc di Virginia? Video : Grande attesa per la prossima Registrazione [Video]di #Uomini e donne trono classico. Le anticipazioni di queste ore rivelano che il prossimo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi verra' registrato questo giovedì 26 aprile. Noi remo la Registrazione in diretta grazie alle fonti e alle indiscrezioni che arriveranno dalle nostre 'talpe' che sarannio presenti in studio come pubblico: te questo post e il nostro canale ufficiale di ...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia compie 44 anni : le sue parole e com’era da piccola (foto) : Raffaella Mennoia, l’autrice di Uomini e Donne festeggia il compleanno: “La vita l’ho sempre amata, anche quando…” Auguri a Raffaella Mennoia. Oggi, mercoledì 25 aprile 2018, l’autrice di Uomini e Donne compie gli anni. L’autrice televisiva “più famosa” di Maria De Filippi festeggia l’importante traguardo delle 44 candeline anche sui social. Su Instagram, infatti, pubblica ...

Uomini e Donne e Pomeriggio 5 sospesi : quando tornano in onda : Uomini e Donne oggi salta: Maria De Filippi non va in onda Uomini e Donne e Pomeriggio 5 oggi non vanno in onda. Oggi è il 25 aprile e i programmi Mediaset non andranno in onda lasciando spazio a film e/o telefilm. Continua il successo di Maria De Filippi come ideatrice e conduttrice di Uomini e Donne e Amici attualmente in onda su Canale 5 fino al termine della stagione televisiva. Il serale di Amici ha ricevuto una battuta d’arresto ...

Uomini E DONNE / Il doloroso addio di Gemma Galgani (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazione trono over. Accuse per Tina Cipollari da ex cavalieri del programma: "Tina tronista? Una decisione ridicola, una presenza ingombrante"(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 12:49:00 GMT)

Uomini e donne / Lorenzo e Nicolò insieme per locali! Liti all'orizzonte? (Trono Classico) : Uomini e donne, anticipazioni trono classico. La scelta di Nicolò Brigante si avvicina: Virginia Stablum, criticata sui social, si scaglia contro i leoni da testiera.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 12:39:00 GMT)