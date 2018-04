Uno spirito nuovo nel Pd

huffingtonpost

(Di giovedì 26 aprile 2018) Dopo la sconfitta del 4 marzo è davvero difficile avere un serio confronto collettivo; libero e in campo aperto. Troppo speso si rischia di andare sopra le righe, e di far ricadere tensioni di fondo su qualsiasi tema dobbiamo affrontare. In questi giorni il dibattito sul nostro rapporto con 5 Stelle ne è un esempio. Molti schemi, molte semplificazioni molta fretta a dire semplicemente dei Sì o dei No. Molta propensione a giudicare invece che riflettere.Eppure c'è stato un arretramento drammatico del Pd e di tutte le forze della sinistra; e al contempo una affermazione oltre ogni previsione delle forze della destra e del populismo.Il Pd che è nato per unire culture diverse, tradizioni politiche che nel corso dei decenni si sono cercate senza mai riuscire a camminare insieme, ma anche nato per mescolare ceti diversi su un programma di rinnovamento ...