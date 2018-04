Un lavoro su 5 scomparirà e le aziende italiane non sono pronte a cambiare

agi

(Di giovedì 26 aprile 2018) Consapevoli dei cambiamenti. Anzi: più pessimiste delle colleghe estere. Eppure le impresefanno molto meno per adeguarsi. Insomma, discrete osservatrici, ma poco reattive. È il quadro che emerge dal rapporto Global Talent Trends Study 2018 di Mercer. Italia pessimista ma poco reattiva Lo studio è stato realizzato mettendo a confronto 7600 tra alti dirigenti, responsabili delle risorse umane e dipendenti in 57 Paesi. Il 71% dei top manager italiani prevede che almeno un ruolo su cinque nella propria organizzazione cesserà di esistere nei prossimi cinque anni. Un dato tra i più alti a livello globale, di gran lunga superiore rispetto al 53% medio. Eppure, le imprese del nostro Paese non si stanno muovendo abbastanza in fretta per ammortizzare i rischi che questa previsione comporta, per tutelare se stesse e i propri dipendenti. Solo il 31% ...