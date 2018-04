Un giudice di ferro fa chinare il capo a Bolloré  

Ferrovie Nord - giudice : “Da ex presidente Achille comportamento criminale ma anche risarcimento danno” : Il 24 ottobre Norberto Achille, l’ex presidente di Ferrovie Nord Milano, fu condannato per peculato e truffa a 2 anni e 8 mesi. Oggi il giudice ha depositato le motivazioni della sentenza. Per il gup di Milano Roberto Arnaldi Achille, imputato per aver distratto dalla società, partecipata da Regione Lombardia e Ferrovie dello Stato, 429mila euro che avrebbe utilizzato per fini personali suoi e dei suoi familiari, vanno evidenziate, allo stesso ...