Un contratto di governo tra 5 stelle e Pd è possibile | i punti di contatto per la

Riforma pensioni, ultimissime. Il commento di Elsa Fornero al contratto di Governo M5s.

Il contratto di governo proposto dal M5s al PD è una delusione (e non serve a nulla) : La prima bozza del contratto di governo che il MoVimento 5 Stelle presenterà a PD (e non più alla Lega) è una delusione. Nella forma e nella sostanza.Continua a leggere

Riforma pensioni/ Quota 41 - precoci delusi dal contratto di Governo M5s (ultime notizie) : Roberto Fico ha ricevuto il mandato dal Presidente Mattarella per cercare di formare un’alleanza di Governo tra Pd e M5s. Il partito di Luigi Di Maio ha anche messo a punto un contratto di Governo per cercare un convergenza, oltre che con i dem, con la Lega. Un contratto che non soddisfa quanti, anche tra i lavoratori precoci, contavano su una messa in discussione della Legge Fornero. Sui gruppi Facebook 41xtutti lavoratori uniti e Lavoratori ...

Dalle famiglie al fisco - ecco i 10 punti del contratto di governo proposto dal M5s a Lega o Pd : Ventotto pagine di documento. Focus sulle convergenze: non c’è traccia di Flat Tax e reddito di cittadinanza. Non si parla di Legge Fornero o di vaccini ma si conferma l’impegno europeista dell'Italia...

Il comitato guidato dal Giacinto della Cananea ha individuato le possibili convergenze. Ma, avverte il documento, arrivare a un GOVERNO coeso sarà molto arduo.

Governo : Di Maio - con Pd non sarà alleanza ma contratto - io ottimista : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Questa è la settimana decisiva per dare un Governo al Paese e sono molto ottimista. Lo sono perché non sarà un’alleanza. Voglio dirlo chiaramente ai nostri attivisti: quello che valeva per la Lega, vale anche per il Pd. Le condizioni non cambiano: vogliamo un contratto di Governo, fatto a partire dal nostro programma e sulla base redatta dal professor Giacinto Della Cananea”. Lo puntualizza ...

M5s e Pd - contratto per un governo : Fico ha tempo fino a giovedì - ira di Salvini : Alle 17 il presidente della Camera Roberto Fico è salito al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato che gli ha conferito un mandato esplorativo per dare avvio al terzo giro di consultazioni. Mattarella ha...

Salvini : "Mandato per contratto di governo tra M5s e Partito Democratico è una presa in giro" : "Bisogna rispettare sempre le indicazioni del Presidente, ma farò di tutto perché non accada questa presa in giro". Lo dice Matteo Salvini, dal Friuli, commentando l'incarico esplorativo affidato al...

Ventotto pagine - i 10 punti del contratto di governo M5S Leggi il testo completo : Le proposte a Lega e Pd: l’Italia tiene fede agli impegni europei. C’è il reddito di cittadinanza ma con un altro nome. Non si parla di Fornero e vaccini

Governo : convergenze e distanze - ecco il contratto M5S - 3 - : Solo un passaggio stringato sui rifiuti: si chiede 'una politica più avanzata e mirata'. Nell'ultimo punto, dedicato al taglio degli sprechi, si rimarca come 'gli obiettivi, le azioni e le misure non ...

Governo : convergenze e distanze - ecco il contratto M5S : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – Ventotto pagine e 10 priorità raccolte in una bozza di accordo per il Governo dell’Italia “tra Movimento 5 stelle e…”. Il contratto ‘alla tedesca’ elaborato per i 5 Stelle dal ‘comitato scientifico’ capitanato dal professor Giacinto Della Cananea anticipa i tempi e arriva una settimana prima rispetto alle attese. Obiettivo del comitato era studiare punti di ...

Governo : convergenze e distanze - ecco il contratto M5S (2) : (AdnKronos) – Seguono i temi della sicurezza e giustizia: “deve essere potenziata all’interno e all’esterno del Paese”, nel primo caso allargando gli organici e puntando sugli “strumenti di azione”. Al quinto punto troviamo la sanità, con la missione di rilanciare il servizio sanitario nazionale passando soprattutto da maggiori finanziamenti e una gestione trasparente delle risorse. Spazio poi al mondo ...