UN ANNO E MEZZO DI LAVORO E IMPEGNO | INVESTIMENTI E RISULTATI COMPLESSIVI

CHARLIZE THERON INGRASSATA DI 22 KG E DEPRESSA/ Foto : "Un ANNO e mezzo molto lungo - complicato" : CHARLIZE THERON, INGRASSATA di 20 chili mangiando sempre, racconta la sua trasformazione per esigenze di copione svelando di di essere stata vicina alla depressione.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 21:12:00 GMT)

“Tutti morti”. Terribile incidente - la famiglia distrutta. L’impatto non ha lasciato scampo ai genitori e al piccolo di 1 ANNO e mezzo : Tre morti. È il drammatico bilancio di uno schianto avvenuto stamani nei pressi di Foggia. Vittima un’intera famiglia, i due genitori poco più che trentenni e il loro bambino di un anno e mezzo. Ancora al vaglio degli inquirenti le cause dell’incidente. Forse una distrazione, o l’asfalto reso viscido dalla pioggioa, alla base del Terribile sinistro che ha sconvolto un’intera comunità. Lo schianto, a quanto si apprende, è avvenuto poco ...

Tragico frontale - famiglia distrutta : morti padre - madre e il figlio di un ANNO e mezzo : Nel terribile incidente stradale ferito gravemente anche il conducente dell'altra vettura, un 49enne che viaggiava nel senso opposto di marcia.Continua a leggere

In Sicilia hANNO indagato mezzo Comune per assenteismo. Il sindaco : 'Così chiudiamo' : La regola del 'Così fan tutti' o del 'si è sempre fatto in questo modo' era ben applicata nel piccolo Comune di Ficarra, all'ombra dei Nebrodi, nel Messinese. Assenteisti per 'tradizione', insomma. I ...

In Sicilia hANNO indagato mezzo Comune per assenteismo. Il sindaco : "Così chiudiamo" : La regola del "così fan tutti" o del "si è sempre fatto in questo modo" era ben applicata nel piccolo Comune di Ficarra, all'ombra dei Nebrodi, nel Messinese. Assenteisti per 'tradizione', insomma. I carabinieri ne hanno beccati e indagati 23, circa la metà dei 54 dipendenti dell'ente, tra personale in organico e articolisti; per 16 di questi è scattata l'interdizione. ...

Pietro Tartaglione : “Come stANNO le cose con Cecilia Capriotti”. I due se le erano dette di tutti i colori dopo un caso scoppiato sull’Isola dei Famosi. Neanche a dirlo c’era andata di mezzo Rosa Perrotta… E ora? Il faccia a faccia : Iniziamo subito facendo un passo indietro: a Pietro Tartaglione proprio non era andato giù il gossip sussurrato da Cecilia Capriotti, ovvero che una ragazza fidanzata del cast dell’Isola ci avrebbe provato con Marco Ferri… La Capriotti non ha mai fatto il nome di Rosa Perrotta, ma in molte lo hanno pensato visto che l’ex tronista è l’unica impegnata insieme a Elena Morali, promessa sposa di Scintilla. Pietro – in un’intervista a ...

Ettore Rosato - la previsione sul governo Lega-M5s : 'TirerANNO in mezzo anche Berlusconi' : Alla vigilia della consultazioni al Quirinale tra Sergio Mattarella e i partiti principali, si rincorrono sempre più insistenti le voci su presunti accordi tra Lega e Movimento cinque stelle per la ...

Treviso in lutto : il piccolo Gioele stroncato dalla leucemia a un ANNO e mezzo : Gioele Zanchetta è morto a un anno e mezzo stroncato dalla leucemia. Nato sano, la malattia gli è stata diagnosticata qualche mese più tardi. Lo scorso gennaio era stato sottoposto al trapianto di midollo osseo, con esito positivo, ma poi le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente. Sotto choc tutto il paese di Fossalta Maggiore di Chiarano, dove viveva con i genitori.Continua a leggere

Napoli - rissa finisce nel sangue a via MezzocANNOne : due giovani accoltellati : rissa finita nel sangue su via Mezzocannone, nel cuore del centro storico napoletano. L'episodio è avvenuto intorno alle 16,30, mentre la strada era, come sempre, affollata di persone e turisti che la ...

Napoli - rissa finisce nel sangue a via MezzocANNOne : due giovani accoltellati : rissa finita nel sangue su via Mezzocannone, nel cuore del centro storico napoletano. L'episodio è avvenuto intorno alle 16,30, mentre la strada era, come sempre, affollata di persone e...

Bimbo di un ANNO e mezzo “fugge” dall’asilo e rischia di cadere in un lago : E' accaduto ad Agliano, in provincia di Pistoia: i carabinieri stanno indagando sulle ragioni per cui il Bimbo è riuscito ad allontanarsi senza che nessuno se ne accorgesse.Continua a leggere

Bambino di un ANNO e mezzo "scappa" dal nido e nessuno se ne accorge : Un Bambino di poco più un anno e mezzo è scappato, senza che nessuno se ne accorgesse, dal nido d'infanzia comunale di via Giovanni XXIII, ad Agliana, in provincia di Pistoia. A raccontare la storia Il Tirreno:Erano da poco passate le 10,30 dello scorso giovedì mattina, ma lo sconcertante episodio è diventato di pubblico dominio solo dopo un paio di giorni, quando, fra sabato e domenica, la notizia ha iniziato a ...

Truffa alle compagnie di assicurazione per 1 milione e mezzo in un ANNO. Tre degli indagati in provincia di Belluno : ... numerosi servizi di osservazione e pedinamento, intercettazioni telefoniche, ha documentato gli 'spettacoli teatrali' che l'associazione 'mandava in scena', ossia la simulazione di sinistri stradali.

Bimbo di un ANNO e mezzo "fugge" dall'asilo - ritrovato in strada da un passante : A un anno e mezzo si è allontanato dal nido "Gatto Talete" di Castel Maggiore ed è stato trovato in strada da un passante. Il cancello era rimasto aperto e, senza conseguenze, è stato riconsegnato...