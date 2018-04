Umbria | gli ingredienti del perfetto week end

“Conseguenze devastanti - amputazione degli arti”. Umbria - morso da questo ragno letale e diffusissimo. E lui - vigile di 59anni - per poco non ci rimette la vita. Poi i medici capiscono tutto e lo salvano. Fate molta attenzione perché potreste trovarlo ovunque - è fatto così : Piccoli lavoretti domestici. Un chiodo che sporge e una parete da sistemare. così era iniziata la sua giornata tra la musica della radio che passava i migliori successi italiani e la mente che si svuota dalla routine. Un momento che però rischiava di costare davvero caro a quest’uomo di 59 anni, di professione vigile urbano nella città di Terni , salvato dalla diagnosi di alcuni medici del nosocomio umbro. «tutto è cominciato mentre ...

Umbria - a Trevi musica e pic-nic tra gli ulivi : Umbria, a Trevi musica e pic-nic tra gli ulivi Pic & Nic rappresenta da anni un’ottima occasione per un fine settimana in Umbria. Continua a leggere

Turismo - Cits : +10% cinesi in Puglia - Umbria - Campania e Calabria : Roma, 17 apr. , askanews, Se in Italia i turisti cinesi sono 1 milione e 300.000, secondo le previsioni di Cits, China International Travel Service, il principale tour operato di stato della Cina, ...

Vinitaly - Salvini sceglie l'Umbria : primo brindisi con il Sagrantino di Montefalco : ... giovane imprenditore che negli anni è riuscito a dare impulso alla cantina fondata dal padre puntando sulla ricerca intorno al vitigno autoctono e facendo conoscere il Sagrantino in tutto il mondo.

L'Euroschool festival sceglie l'Umbria - oltre 10mila studenti in arrivo : tra i super ospiti anche Mogol : Prevista la diretta streaming in lingua. Si prosegue il 18 aprile alle ore 21.00 con il secondo concerto di Musica Classica e coro, in questo caso alla Basilica di San Pietro in PERUGIA. L'evento ...

incontro su donne e lavoro in Umbria promosso da consigliera regionale parità. presentato video contro discriminazioni : Sicuramente ciò consentirebbe di attrarre più donne anche e soprattutto in settori di alto sviluppo, come quelli nel mondo della scienza e della ricerca". Elena Tiracorrendo, consigliera supplente di ...

'Vogliamo essere protagonisti in Umbria' : parlano i parlamentari neoeletti della Lega : L 'Umbria ha bisogno di risposte e noi non vediamo l'ora di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale. Dedizione, impegno e costanza saranno le basi da cui partirà la nostra azione politica, come abbiamo già fatto nei comuni che, negli anni, siamo stati chiamati a rappresentare ". Esordiscono così i cinque parlamentari della Lega Umbria, Luca Briziarelli, Virginio Caparvi , ...

Centrodestra in Umbria : quanto costa il biglietto sul Frecciaverde : Già, ma loro riusciranno a tramutare le promesse in miele? Grossolani nei modi e nella politica, i leghisti non sono ingenui. Il loro coordinatore Stefano Candiani non ha preso i candidati con l'...

Maltempo Umbria : rischio danni agli olivi : In Umbria il Maltempo caratterizzato da freddo intenso e successivamente da neve e piogge con temperature sotto lo zero, potrebbero aver causato danni, anche rilevanti, alla parte aerea delle piante di olivo, soprattutto ai rami giovani, che sarebbero andati in produzione quest’anno: è quanto osserva Confagricoltura in una nota in cui sottolinea che con il “gelicidio” verificatosi, in particolare, il primo marzo, si sono, ...

MALTEMPO - POSSIBILI DANNI AGLI OLIVI IN Umbria : PERUGIA Il freddo intenso prima, poi la neve e, a seguire, le piogge con temperature sotto lo zero, potrebbero aver causato DANNI, anche rilevanti, alla parte aerea delle piante di olivo, soprattutto ...

Quincy Jones festeggerà gli 85 anni a Umbria Jazz con una superband : Ospite speciale sarà il nostro Paolo Fresu , ambasciatore del Jazz italiano nel mondo. Dietro a loro, con gli arrangiamenti originali di Quincy Jones, la Umbria Jazz Orchestra diretta da John Clayton ...

Veloso a Umbria Jazz su palco con figli : ANSA, - PERUGIA, 26 FEB - Torna a Umbria Jazz Caetano Veloso, e questa volta il suo concerto è molto particolare perché per la prima volta il grande cantautore bahiano porta sul palco i suoi tre figli,...

Quando in Umbria nuotavano i capodogli - presentazione del nuovo allestimento del Museo dei Cicli Geologici - Allerona - TR - - venerdì 23 ... : Reperti di ambra grigia fossile, unico caso al mondo, , alla quale è stato dato il nome di Ambergrisichnus Alleronae, oltre a denti di squalo, crostacei, molluschi e resti scheletrici di cetaceo, ...