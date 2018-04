Ultrà Roma a processo dal 24 maggio

: #Anfield scontri tra ultrà. Inglese accoltellato: è grave #UCL #LiverpoolRoma - Gazzetta_it : #Anfield scontri tra ultrà. Inglese accoltellato: è grave #UCL #LiverpoolRoma - Gazzetta_it : La #primapagina di oggi: ? scalata Real: Zidane prenota la terza finale di Champions consecutiva ? ecco cosa rischi… - repubblica : Incidenti prima di Liverpool-Roma, in coma il tifoso dei Reds. Arrestati due ultrà giallorossi. Uefa minaccia puniz… -

Negata la libertà su cauzione, fissata la data dell'inizio delper i duedellaaccusati dell'aggressione a Sean Cox in occasione del match di Champions con il Liverpool. I due resteranno in carcere a Liverpool fino all'inizio delfissato per il prossimo 24. I capi d'imputazione sono lesioni gravissime per il 20enne e disordini violenti per quello di 29. E' caduta l'ipotesi di tentato omicidio.Cox è in coma in ospedale, prossime 48 ore saranno cruciali.(Di giovedì 26 aprile 2018)