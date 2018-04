Ultrà Roma a Liverpool | gli investigatori | «Non partono per fare a botte | ma sono pronti»

Blitz degli Ultrà della Roma - un tifoso del Liverpool in fin di vita. Uefa sotto choc : Sono stati i poliziotti italiani a individuare gli aggressori esaminando i filmati girati vicino allo stadio prima della partita Liverpool-Roma. Gli agenti della Digos della capitale erano partiti al ...

Scontri Liverpool - in coma un tifoso dei Reds. Fermati due Ultrà della Roma : E' in coma, con gravi danni al cervello, Sean Cox, 53 anni, il tifoso d'origine irlandese del Liverpool aggredito fuori dalla stadio prima di Liverpool-Roma. A darne notizia i familiari ai media ...

Incidenti prima di Liverpool-Roma - in coma il tifoso dei Reds. Arrestati due Ultrà giallorossi. Uefa minaccia punizioni durissime : Gli autori di questo attacco ignobile non hanno posto nel mondo del calcio e confidiamo che saranno trattati con la massima severità'. La federazione del calcio europeo 'è in attesa di ricevere i ...

Scontri Liverpool - arrestati due ultras romanisti. Il tifoso dei Reds picchiato è in coma. I familiari : «Aggredito da 13 teppisti» : A due ore dal termine della partita tra Liverpool e Roma, la polizia di Merseyside ha confermato di aver arrestato due uomini di 25 e 26 anni provenienti da Roma con l?accusa di tentato...

