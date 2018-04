Ue | Messi può registrare proprio marchio

Messi può registrare il proprio marchio : Lionel Messi può registrare il proprio marchio 'Messi' per articoli e abbigliamento sportivo. 'La notorietà del calciatore neutralizza somiglianze visive e fonetiche fra il suo marchio e quello MASSI ...

F1 - Kimi Raikkonen e il rinnovo con la Ferrari : non sono amMessi passi falsi. Iceman può rimanere in rosso? : Kimi Raikkonen è stato suo malgrado protagonista dell’incidente che ha procurato la fattura di tibia e perone di un meccanico Ferrari: il finlandese ha investito l’uomo addetto alla sostituzione della posteriore sinistra durante il pit-stop del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale F1. Il seconda pilota della Rossa era in piena lotta per il podio ma un errore di comunicazione lo ha portato a ripartire ben prima che fosse ...

Napolimania : Insigne non è Messi - ma l'Italia non può far a meno di lui : Al momento, ci sono forse una dozzina di calciatori al mondo che possono esser più determinanti di Insigne. Lorenzo è un ottimo calciatore, senza dubbio il miglior talento che l'Italia è riuscita ad ...

Monchi : la Roma può sognare. Messi? La perfezione : Monchi: la Roma può sognare. Messi? La perfezione Difficile sì, non impossibile. La doppia sfida col Barcellona si avvicina e in casa Roma si respira aria di grande sfida: “Una volta arrivati ai quarti di Champions si può sognare – ha commentato il ds Monchi -, ma prima pensiamo al Bologna. Dobbiamo comunque essere soddisfatti […]

Argentina - Messi torna ad allenarsi : con la Spagna può esserci : Vederlo correre sui campi dove generalmente si allena il Real Madrid può fare un certo effetto. Ma in Spagna possono dirsi ben felici del fatto che Lionel Messi è tornato regolarmente in gruppo per la ...

Monchi : 'Messi è la perfezione ma la Roma può sognare' : TORINO - ' È un anno difficile perché sono cambiati l'allenatore, il direttore sportivo, Francesco Totti si è ritirato e giocatori importanti sono partiti ma adesso la Roma può sognare '. A tracciare ...