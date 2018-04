Udine | ritrovate le gemelle di 4 anni scomparse a Tarcento “Il cane non le ha

Ritrovate le due gemelline di 4 anni scomparse a Udine : si erano perse nel bosco col cane : Finita la paura a Udine per la scomparsa di due bambine che si erano allontanate da casa a Tarcento, mentre la madre stava cucinando. Tutto il paese si è mobilitato per le ricerche.Continua a leggere

Udine : ritrovate gemelline di 4 anni scomparse a Tarcento : ritrovate nella notte le due gemelline di 4 anni scomparse ieri sera a Tarcento , in provincia di Udine : le bambine si erano allontanate dal giardino di casa con il cane di famiglia mentre la madre stava preparando la cena. Dopo sei ore di ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile, sono state individuate in un boschetto, addormentate vicino al pitbull che vegliava su di loro. Le due bimbe – riporta il Messaggero Veneto- ...

