U&D 26 04 | la scelta di Nicolò | ecco quando la vedremo in Tv

Anticipazioni U&D 26 aprile - la scelta di Nicolò Brigante : bacio appassionato Video : Il trono di #Nicolò Brigante a #Uomini e donne è ormai agli sgoccioli. Stando alle Anticipazioni ufficiali, oggi 26 aprile sara' registrata una nuova puntata [Video] del trono classico di Uomini e donne durante la quale potremmo avere modo di vedere l'attesissima scelta di Nicolò. Per il tronista è giunto il momento di lasciare per sempre la trasmissione di Maria De Filippi e lo fara' rivelando al pubblico il nome della ragazza con la quale ...

Anticipazioni U&D 26 aprile - la scelta di Nicolò Brigante : bacio appassionato : Il trono di Nicolò Brigante a Uomini e donne è ormai agli sgoccioli. Stando alle Anticipazioni ufficiali, oggi 26 aprile sarà registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne durante la quale potremmo avere modo di vedere l'attesissima scelta di Nicolò. Per il tronista è giunto il momento di lasciare per sempre la trasmissione di Maria De Filippi e lo farà rivelando al pubblico il nome della ragazza con la quale dovrebbe ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Nilufar : rissa e insulti tra Nicolò e Giordano Video : Nervi tesi tra i corteggiatori di Nilufar Addati a pochi giorni dalla registrazione della fatidica scelta finale [Video]a #Uomini e donne. Le ultimissime di gossip rivelano che sono due i corteggiatori rimasti in studio che si contendono il cuore della giovane tronista napoletana. Stiamo parlano di Giordano e Nicolò, due ragazzi estremamente diversi che in queste ore sono stati protagonisti di una rissa verbale scoppiata sui social network, dove ...

Registrazione U&D - la scelta di Nilufar e Nicolò : l'addio e il rifiuto finale Video : Nello studio di #Uomini e donne procedono le registrazioni del trono classico [Video] e proprio nel corso degli ultimi giorni abbiamo visto che i tronisti in carica hanno registrato il nuovo doppio appuntamento con il dating show Mediaset che avremo modo di vedere in onda la prossima settimana come sempre su Canale 5. Cosa succedera' in questi nuovi appuntamenti e quali saranno le novita' che riguarderanno il percorso di Nilufar e Nicolò? ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Nicolò : la reazione choc di Marta Video : La nuova puntata di #Uomini e donne trono classico trasmessa oggi pomeriggio su Canale 5 è stata ricca di colpi di scena [Video]. In particolar modo abbiamo visto che il tronista Nicolò ha dovuto fare i conti con la reazione a dir poco esagerata della corteggiatrice Marta, che abbiamo visto andare su tutte le furie nel momento in cui ha avuto modo di vedere che c'è stato un nuobo bacio in esterna tra il tronista e la sua rivale Virginia. La ...

U&D - Nicolò Brigante - è il momento della scelta? Chi la spunterà tra Virginia e Marta? Ecco un indizio : FUNWEEK - Uomini e Donne: manca ormai davvero poco al momento della scelta di Nicolò Brigante. Nel frattempo, però, si scopre che la redazione del programma avrebbe messo in atto un piano per '...

U&D trono classico : la mamma svela la scelta di Sara Affi Fella? Video : Il trono classico di Uomini e Donne [Video]continua a far discutere il pubblico di Canale 5 per via delle recenti discussioni molto accese che, ormai da diverse puntate, prendono il sopravvento in studio. Causa di questi diverbi è il comportamento assunto dalle due troniste Sara Affi Fella e Nilufar Addati nei confronti del corteggiatore Lorenzo Riccardi. Quest'ultimo, a distanza di vario tempo dal principio del suo percorso in trasmissione, si ...

U&D - la scelta di Nicolò Brigante : Virginia Stablum ha lasciato il programma : Colpo di scena a Uomini e Donne. Stando ad alcuni rumors, un tronista è pronto a decidere chi sarà la sua anima gemella con cui uscirà dalla trasmissione: a rivelarlo sono alcune anticipazioni trapelate in quest'ultime ore sul web. Il tronista in questione è Nicolò Brigante il cui percorso non è stato certamente semplice. La registrazione dell'attesissima puntata con la decisione finale sembrerebbe essere imminente tanto che parebbe che la ...