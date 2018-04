Uccide bimba di 5 anni e la nonna alla festa di compleanno dei piccoli - 31enne giustiziato : Erick Davila è il nono prigioniero giustiziato negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno, il quinto in Texas.Continua a leggere

Rapisce bimba - vuole Ucciderla.Arrestato : 21.22 Un nigeriano di 27 anni ha strappato una bambina di 2 anni dalle braccia della madre, è corso via per 2 km e si è fermato sul fiume Sieve (Mugello),minacciando di prendere la piccola a bastonate e gettarla nell'acqua. E' successo a Borgo San Lorenzo (Firenze). L'uomo chiedeva di rivedere sua figlia e la moglie allontanate ieri da un centro di accoglienza in Toscana dopo una denuncia nei suoi confronti per maltrattamenti e violenza ...

Usa - tragedia in un negozio di scarpe : cede uno specchio e Uccide una bimba di 2 anni : «Sono morto con lei». Moshin Siddique non riesce a credere che non vedrà più il sorriso della sua piccola Ifrah. La sua bambina, 2 anni, gli è stata strappata via in...