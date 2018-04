Ubisoft annuncia un weekend di gioco gratuito per For Honor

E3 2018 : annunciata la data della conferenza Ubisoft : Quest'oggi Ubisoft ha confermato la data della sua conferenza, come da tradizione, in vista dell'E3 2018.La conferma arriva via Twitter e possiamo apprendere che l'appuntamento è fissato per lunedì 11 giugno alle 22:00 ora italiana presso l'Orpheum Theatre di Los Angeles. Maggiori informazioni al riguardo saranno comunicate all'avvicinarsi della data, per il momento dobbiamo accontentarci di questo.Per chi non ne fosse a conoscenza, ricordiamo ...

Ubisoft annuncia ufficialmente The Division 2 : Un comunicato stampa apparso in rete prima del previsto rivela che Ubisoft Massive è già al lavoro su The Division 2, con il gioco che sarà presentato ufficialmente da Ubisoft all'E3 2018. Questo seguito, sviluppato dagli autori del primo capitolo con la collaborazione di Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bucarest e Ubisoft Shangai sarà realizzato con una versione aggiornata del motore grafico utilizzato per The Division, lo ...

Il senior producer di Guerrilla Games passa a Ubisoft per lavorare a un titolo non ancora annunciato : Uno delle personalità chiave impegnate nello sviluppo dell'apprezzatissimo Horizon Zero Dawn, Samrath Sharma, ha lasciato il suo ruolo di senior producer presso Guerrilla Games per unirsi a Ubisoft.Come riporta Games Industry, Samrath Sharma, oltre a lavorare sull'esclusiva PS4, ha prestato il suo talento anche per lavori con Microsoft ed EA:"Sono entusiasta di far parte del team di Ubisoft Toronto che sta lavorando su alcuni giochi molto ...