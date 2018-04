Tutti gli ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma | anche Gianna Nannini nel cast del

Il cast di Che Dio ci Aiuti 5 pronto per le riprese senza Diana Del Bufalo (foto) : Tutti gli attori confermati : Si torna di nuovo a Fabriano con il cast di Che Dio ci Aiuti 5. Nelle ultime ore, sui social, sono emersi dei dettagli interessanti riguardanti la nuova stagione. A darne l'ufficialità è stata la screenwriter Silvia Leuzzi di Lux Vide, che sul suo profilo Instagram ha immortalato gli attori e la produzione di Che Dio ci Aiuti 5 intenti a leggere il copione. Come è noto, Diana Del Bufalo, che ha debuttato nella quarta stagione nei panni ...

Kim attraverserà il confine a piedi - accompagnato dalla sorella. Tutti i dettagli dello storico vertice con Moon : Il leader nordcoreano Kim Jong-un attraverserà la linea di demarcazione militare che separa le due Coree domani mattina alle 9.30 (le 2.30 del mattino in Italia), per partecipare, dieci minuti dopo, alle 9.40, a una cerimonia ufficiale di benvenuto. Ad aspettarlo, sulla linea di demarcazione militare a Panmunjom, ci sarà il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in. Kim attraverserà il confine a piedi e Moon saluterà ...

Vuoi Scommettere : Alessia Marcuzzi - Emma e Tutti gli ospiti della 2^ puntata : Alessia Marcuzzi, Emma e gli ospiti della 2^ puntata di Vuoi Scommettere? Dal prossimo mese, su Canale 5 andrà in onda il nuovo programma Mediaset condotto da Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti, Vuoi Scommettere? La prima puntata della trasmissione è già stata registrata lo scorso 24 aprile. La seconda puntata del programma invece verrà registrata lunedì 30 aprile presso gli studi di Cinecittà di Roma. Tanti saranno gli ospiti di ...

Siracusa - viva 18enne sbalzata fuori dall'auto dopo lo schianto : morti Tutti gli altri : Non sarebbe in pericolo di vita Cristina Marino, la ragazza di 18 anni sopravvissuta all'incidente di ieri nel Siracusano nel quale hanno perso la vita tre giovani: Giovanni Violano di 33 anni, ...

Mercato Lazio - 6-7 acquisti in arrivo : Tutti i dettagli e i nomi : Un calcioMercato in lungo e in largo, che porterà alla Lazio almeno 6-7 acquisti. Come riporta il Corriere dello Sport, a poche giornate dalle fine già si sta pensando alla Lazio della prossima stagione. Arriveranno parecchi volti nuovi, questo è certo. Mercato Lazio - La società si sta guardando intorno: ...

FanoTeatro - presentata la nuova stagione. Ecco Tutti gli appuntamenti : ... un vero e proprio assolo del grande artista con al centro il trasformismo che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la farà da padrone con oltre 60 nuovi personaggi, portati in scena per la ...

Judo - Europei 2018 : Tutti gli azzurri in gara giovedì 26 aprile. Avversari e tabellone verso la zona medaglie : Cinque alfieri azzurri apriranno le danze oggi, giovedì 26 aprile, nella prima giornata degli Europei 2018 di Judo, in programma a Tel Aviv. L’Italia si gioca le sue prime carte per puntare alle medaglie con tre potenziali outsider in ottica podio. L’attesa per i colori azzurri riguarda principalmente il grande ritorno ad alti livelli di Rosalba Forciniti, che nella categoria -52 kg partirà in sordina, ma con la consapevolezza di ...

Governo - Di Maio avvia una 'consultazione telematica' aperta a Tutti gli elettori : 'La fase politica che l'Italia sta attraversando, quando son passati ormai 53 giorni dalle elezioni del 4 marzo, è estremamente delicata e non può essere affare discusso tra pochi addetti ai lavori - ...

Fan-Caraoke si ricicla su Rai2. Arrivano Andrea Perroni - Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas – Tutti gli ospiti : Gigi e Ross con Andrea Perrone Edizione rinnovata per Fan-Caraoke. Dopo un’annata poco esaltante per ascolti e contenuti, il programma passa da Rai1 – dove era stato annunciato al sabato pomeriggio - a Rai2, cambia conduttore e non solo. Via Giampaolo Morelli, da stasera alle 23.20 a bordo dell’auto canterina sale il comico Andrea Perroni, visto a Zelig e Colorado. Andrea sarà affiancato da Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas. La ...

UOMINI E DONNE / Rosa e Pietro sposi ad aprile : Tutti i dettagli delle nozze (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. La scelta di Nicolò Brigante si avvicina: Virginia Stablum, criticata sui social, si scaglia contro i leoni da testiera.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:23:00 GMT)

NBA - l'estate più lunga dei San Antonio Spurs : quale futuro per Leonard - Popovich e Tutti gli altri? : Dopo la sconfitta in Gara-5 contro i Golden State Warriors, i San Antonio Spurs si ritrovano ora a fare i conti con l'estate più lunga e complicata della loro storia recente. L'elefante nella stanza, ...

25 Aprile - Berlusconi : 'Liberazione festa di Tutti gli italiani' : "Il 25 Aprile è la festa di tutti gli italiani. E' un'occasione per mettersi dalla parte di chi ha scelto di battersi per la libertà propria e per quella delle generazioni future". Lo ha detto Silvio ...

Consultazioni - i consigli di Gene Gnocchi a Roberto Fico : “Per convincere il Pd aggiungi 20 giga e 1000 minuti verso Tutti” : Nella sua copertina settimanale a DiMartedì, su La7, Gene Gnocchi chiama al telefono Roberto Fico e gli dà delle dritte, spiegandogli come non far fallire le Consultazioni L'articolo Consultazioni, i consigli di Gene Gnocchi a Roberto Fico: “Per convincere il Pd aggiungi 20 giga e 1000 minuti verso tutti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lorenzo spara a zero : 'Rossi copiava gli assetti della mia moto in Yamaha - lo sanno Tutti' : alessandro.tarallo@oasport.it Video - Marquez vs Rossi, le tappe di una delle rivalità più accese dello sport 01:56 0