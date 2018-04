Tumori | la scoperta rivoluzionaria sui limoni | la sostanza anti-cancro | dove la trovate

Ricerca : scoperta nella regolazione di fattori cruciali per la formazione dei Tumori : Dimmi come ti dividi e ti dirò chi sei. Circa un terzo dei tumori umani, infatti, possono originare da cellule ‘difettose’ che si dividono ‘male’. Un recente studio dei Ricercatori dell’Istituto Regina Elena (Ire) e dell’Istituto di biologia e patologia molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibpm-Cnr), pubblicato sulla rivista Oncogene, ha identificato un nuovo ruolo della proteina Aurora B che risulta cruciale per un corretto ...

Tumori - più chiara l’origine delle metastasi : scoperta dei ricercatori belgi : Nuova ricerca rende più chiare le fasi di ‘transizione’ delle cellule tumorali e quelle che portano allo sviluppo delle metastasi. Non tutte le cellule, inoltre, hanno la stessa potenzialità di trasformazione metastatica. Un’équipe di ricercatori belgi della libera università di Bruxelles ha infatti identificato, per la prima volta, i diversi stadi della trasformazione cellulare durante la progressione della malattia tumorale e ...

Tumori - si ammala di mesotelioma per colpa del borotalco : la scoperta agghiacciante - cosa c'era dentro : A 44 anni Stephen Lanzo aveva ricevuto dai medici la terribile diagnosi di mesotelioma, un tipo di tumore di solito associato all'esposizione di amianto. L'uomo però ha sempre escluso che la causa della malattia fossero quel tipo di fibre, puntando il dito sul borotalco della Johnson&Johnson che ha

Tumori : scoperta proteina che ‘spegne’ il cancro al fegato : Speranze dalla ricerca contro il cancro al fegato. Gli scienziati del Salk Institute, insieme ai ricercatori dell’Università di Basilea e dell’ospedale universitario di Basilea, hanno scoperto una proteina chiamata Lhpp che agisce come un interruttore molecolare per disattivare la crescita incontrollata delle cellule nel cancro del fegato. L’oncosoppressore, che potrebbe essere utile come biomarker per aiutare a diagnosticare ...

Scoperta la proteina che nutre i Tumori : Alcuni scienziati tra cui Il professor Giurisato dell'Università di Siena hanno individuato la proteina di cui si nutrono i tumori. Risultati sui topi

Cancro - scoperta la proteina responsabile dello sviluppo dei Tumori : C’è un po’ d’Italia nella scoperta della proteina che favorisce la crescita dei tumori. Nel team di ricercatori che ha il merito della straordinaria scoperta c’è infatti un gruppo di ricercatori delle Università di Siena e di Brescia, che ha lavorato insieme ai colleghi dell’Università di Manchester. È stato fatto un passo decisivo nella conoscenza dei meccanismi che regolano l’azione dei macrofagi associati ai tumori nello sviluppo delle ...

Tumori - scoperta la proteina che li fa crescere : Si chiama ERK-5 ed è quella proteina che sostanzialmente permette ai Tumori di svilupparsi. A trovarla, e dunque a mettere a punto un nuovo, fondamentale passo nella lotta a queste patologie, è stato un team di ricerca composto da Emanuele Giurisato del dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo dell’Università di Siena, Cathy Tournier dell’Università di Manchester e William Vermi dell’Università di Brescia. Il loro ...

Tumori - scoperta una proteina che ne facilita la crescita : Si chiama Erk5 ed è la proteina responsabile della crescita dei Tumori. A individuarla è stato un team di ricercatori guidati da Emanuele Giurisato, del dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo dell’Università di Siena, con Cathy Tournier, dell’Università di Manchester, e William Vermi, dell’Università di Brescia. La ricerca, apparsa sulle pagine di Pnas, permetterà in futuro di sviluppare farmaci in grado di ...

Tumori - scoperta italo-americana aiuterà a rallentarne la crescita : Tumori, scoperta italo-americana aiuterà a rallentarne la crescita Tumori, scoperta italo-americana aiuterà a rallentarne la crescita Continua a leggere L'articolo Tumori, scoperta italo-americana aiuterà a rallentarne la crescita proviene da NewsGo.

Scoperta la proteina che innesca crescita dei Tumori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Tumori - studio italiano : scoperta una nuova proteina “bersaglio” contro il cancro al colon : Tumori, studio italiano: scoperta una nuova proteina “bersaglio” contro il cancro al colon La ricerca dell’Università del Salento promette di contrastare una patologia che è in cima alla classifica dei “big killer” Continua a leggere L'articolo Tumori, studio italiano: scoperta una nuova proteina “bersaglio” contro il cancro al colon sembra essere il primo su NewsGo.

Tumori - studio italiano : scoperta una nuova proteina 'bersaglio' contro il cancro al colon : ... promette di contrastare una forma di tumore che resta in cima alla classifica dei "big killer", nonché la seconda per frequenza in Italia e nel mondo. Nel caso del cancro del colon retto, la ...