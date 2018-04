Carsoli - donna Trovata morta : presunto femminicidio/ Ultime notizie : compagno arrestato e rilasciato : Carsoli, donna trovata morta: presunto femminicidio. Il compagno è stato arrestato, poi rilasciato. Le Ultime notizie: si attendono i risultati dei primi esami(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 17:23:00 GMT)

Donna Trovata morta in casa - sul corpo segni di percosse : fermato il compagno : Un Donna di nazionalità romena di 44 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione nel centro storico di Carsoli, in provincia dell’Aquila. Secondo il sito Marsica...

Trovata morta in casa 44enne a Carsoli - fermato dai CC il compagno : L'Aquila - Carsoli, Una donna di nazionalità romena di 44 anni è stata Trovata cadavere all’interno di una abitazione situata nella parte storica del paese. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 (Croce Rossa di Carsoli) i Carabinieri ed è atteso ora l’arrivo del P.N. Maurizio Maria Cerrato. Al momento non si esclude nessuna pista compresa quella dell’omicidio e l’arrivo del magistrato porta a pensare che la dinamica dei ...

Lidia Macchi - ergastolo per Binda. La studentessa Trovata morta in un bosco con 29 coltellate : ergastolo per Stefano Binda , unico imputato per l'omicidio di Lidia Macchi , la studentessa trovata uccisa con 29 coltellate nel gennaio del 1987 in un bosco a Cittiglio, nel Varesotto. Lo ha ...

Omicidio a Catania : Trovata una donna morta in spiaggia : Omicidio a Catania – Una donna è stata ritrovata lungo la spiaggia in queste ultime ore e non è ancora stata identificata. La vittima è stata ritrovata parzialmente priva di vestiti ed a quanto emerso dalle prime indiscrezioni potrebbe essere stata picchiata. Intanto si indaga per Omicidio a Catania: la morte della donna risalirebbe a due giorni fa. Omicidio a Catania, si attende l’autosia per la vittima ritrovata in spiaggia Le ...

Coppia di anziani Trovata morta in un canale ad Aquileia : I corpi senza vita di un uomo e una donna sono stati trovati in un canale ad Aquileia, in provincia di Udine. Le due vittime – scrive AdnKronos - sono Marcello Rigonat, 84 anni, e Anna Maria Tomat 78. Da tempo...

