Troppe parolacce durante le partite | il centro anziani di Frascati vieta la

(Di giovedì 26 aprile 2018) Un mese senza briscola per i frequentatori del circolodi, in provincia di Roma. La ragione?e bestemmiele. La decisione è stata presa dalla direzione delsociale di via Matteotti, che ha sospeso per tutto il mese di maggio lea carte. A riportare la notizia è Il Corriere della Sera."Ripetute sollecitazioni indirizzate ai frequentatori del gioco delle carte, di attenersi ad un comportamento di civile convivenza, non hanno prodotto alcun risultato" - si legge nella nota diffusa dal Comitato di gestione - "la situazione non è più sostenibile pertanto a partire dal 1° maggio e per la durata di un mese il gioco di carte è sospeso".Da tempo, a seguito di proteste di frequentatori e vicinato, i responsabili deldiurno autogestito erano stati costretti ad affiggere il cartello ...