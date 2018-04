Troppe incertezze sulla crescita | la Bce si «ferma»

ilsole24ore

: Deglutisco a fatica le mie incertezze, mentre con il cuore in gola e lo sguardo che indaga nel passato mi tengo str… - H3ll8oy : Deglutisco a fatica le mie incertezze, mentre con il cuore in gola e lo sguardo che indaga nel passato mi tengo str… - fabri_ca_cm : RT @marcopiumi: @ilducarocco @RRobitt2011 Anch'io la pensavo così fino ad un anno fa, ma le scelte effettuate da M5S e da Lega in questi ul… - RRobitt2011 : RT @marcopiumi: @ilducarocco @RRobitt2011 Anch'io la pensavo così fino ad un anno fa, ma le scelte effettuate da M5S e da Lega in questi ul… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Il consiglio direttivo Bce non ha discusso sulle prospettive di politica monetaria «in sé». Non è stato discusso, in particolare, che forma prenderà il quantitative easingdopo settembre, quando finirà la fase che prevede acquisti per 30 miliardi al mese...