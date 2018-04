Trono Over | chi è Marco | il nuovo corteggiatore di Gemma?

Uomini e Donne Trono Over : Sossio Aruta si è infortunato : Trono Over: Sossio Aruta infortunato prima di Uomini e Donne Sossio Aruta, è quasi impossibile da negare, è uno dei protagonisti più discussi degli ultimi mesi del Trono Over di Uomini e Donne. Sui social, dati i numerosi commenti negativi che è solito ricevere ultimamente, non di rado capita di vederlo litigare con gli utenti della rete ed è proprio a loro che il cavaliere del parterre maschile da la colpa per aver essersi infortunato alla ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 26/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che ringrazia il pubblico che in coro le dedica”sei bellissima”. Nella scorsa puntata Gemma aveva conosciuto Marco e Maria manda in onda un rvm con la reazione di lei a fine registrazione. La ritroviamo felicissima, quasi esaltata dalla conoscenza dell’uomo che definisce genuino, puro, discreto e un bellissimo ragazzo. Tornati in studio Tina fa il verso al filmato della ...

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over - video anteprima : Gemma Galgani e la proposta di Marco (26 aprile) : Uomini e Donne, Oggi 26 aprile in onda il Trono Over. Gemma Galgani conosce Marco: passeranno qualche giorni insieme. Continua tra Sossio e Ursula, ma... La settimana di Uomini e Donne, dopo una giornata di pausa, riprende con una nuova puntata del Trono Over. Come ormai di consueto, anche stavolta si inizia con Gemma Galgani e il suo video post puntata, nel quale commenta quanto accaduto la settimana scorsa. In studio per lei è arrivato Marco, ...

